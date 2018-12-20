ФЦП развития Крыма и Севастополя в 2018 году выполнят на 93 процента

По итогам 2018 года освоение средств федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" составит 93 процента, в Севастополе - 63 процента. Эти данные привел заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его информации, сейчас общий бюджет программы составляет 877,8 миллиарда рублей. В нее включены свыше 800 объектов капитального строительства и различных мероприятий. Сейчас идет работа на 424 объектах, 221 объект завершен, еще на 160 реализация не начата.

Вместе с тем Сергей Назаров отметил, что на 40 объектах сменились подрядчики, поскольку начавшие строительство компании не справились с задачей.

- Это в основном те объекты ФЦП, на которых был применен особый порядок определения подрядчика вне конкурсной процедуры, - рассказал Сергей Назаров. - В 2014 году субъектам дали право самим определить, кто будет реализовывать эти проекты. Такой особый порядок у нас существовал до 2016 года.

На темпах реализации ФЦП, по мнению замминистра экономразвития, сказалось отсутствие готовых проектных решений на всех объектах, включенных в программу. И сейчас на 154 объектах ФЦП есть отставание от графика.

В следующем году финансирование ФЦП Крыма и Севастополя предусмотрено в объеме 152 миллиарда рублей. Это существенно больше, чем в 2018 году.

- Крым и Севастополь уже сделали анализ темпов введения в эксплуатацию объектов ФЦП и подготовили скорректированный график, - рассказал Сергей Назаров. - Поэтому мы сместим сроки выделения средств исходя из возможностей их освоения.

Также Сергей Назаров сообщил, что по предложению властей Крыма и Севастополя, финансирование программы до 2022 года будет увеличено на 200 миллиардов рублей. За счет этих средств будет построено еще несколько десятков новых социальных объектов.