Как читатели "РГ" спасли бабушку из ледяного плена

Власти Ростова сделают капитальный ремонт в муниципальной квартире, где живет пенсионерка Тамара Хеладзе, которая год назад едва не сгорела на пожаре. А пока строители будут менять окна и двери, клеить обои и красить потолки, бабушка вместе со своим сыном-инвалидом поживет в муниципальной трехкомнатной квартире в хорошем спальном районе города.

По ее словам, на такую щедрость администрация Ростова пошла только после вмешательства "Российской газеты".

В январе старушка с сыном пережила страшный пожар. Старинный двухэтажный дом спасли, но он сильно обгорел. Спасатели во время тушения пробили в ее квартире пол и потолок, а также отключили от дома газ, электричество и воду. Да так и оставили. Квартира принадлежит городу, то есть по закону администрация обязана поддерживать ее в пригодном для жизни состоянии. Но чиновники решили там ничего не восстанавливать. Шесть долгих месяцев Тамара Владимировна с сыном жила в самых настоящих пещерных условиях, напрасно пытаясь получить хоть какую-то помощь от города. Свет, газ и холодную воду ей вернули только летом, весь год слали отписки, а в конце октября и вовсе сообщили, что "в связи с окончанием финансового года" ее ремонт переносится на неопределенный срок. И совсем уже издевательский штрих - ей пообещали в 2019 году выдать по одному МРОТу на каждого прописанного и посоветовали… самой на эти деньги отремонтировать всю квартиру.

После первой заметки в "РГ" к бабушке пришла бригада ремонтников от администрации. Они залатали дырки. Но сделали все по-издевательски - просто заложили зияющие раны кусками фанерок, а для пущей теплоизоляции прошлись по ним монтажной пеной и подперли досками. Это вообще не помогло.

Администрация, правда, предлагала пенсионерке переселиться из сгоревшего дома. Но только в коммуналку. Но учитывая несколько заболеваний, которыми страдают старушка и ее сын, проживать в квартире с посторонними людьми им во всех смыслах было неудобно. Она это объясняла чиновникам несколько раз, но лучшего жилья для них с сыном так и не нашли. А ведь по закону альтернативное жилье должно быть не хуже имеющегося.

Тогда в федеральном выпуске "РГ" вышла вторая статья, и она вызвала огромный резонанс. К делу подключились общественники, журналисты и депутаты. И вот накануне пришло радостное известие - женщине все-таки бесплатно восстановят жилье, а на время ремонта их с сыном переселяют в чистую просторную "трешку".

- Ну как после этого не верить в новогодние чудеса? Пенсионерка с больным сыном почти год замерзали в собственной квартире, без возможности нормально готовить еду и пользоваться водой и светом. Я бы никогда не поверил, что такое возможно в XXI веке, пока не увидел это собственными глазами, - говорит депутат городской Думы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов. После статьи в "РГ" он тоже решил помочь. - Благодаря "Российской газете" десятки тысяч людей узнали о беде, которая пришла в семью Хеладзе. Каждый помогал по-своему. Кто-то кипятил воду зимой, когда они замерзали, кто-то ходил и ходатайствовал за них. И мы победили!

- Мы уже думали, что будем встречать Новый год на холоде. А теперь у нас есть все - и горячая вода в кране, и новая газовая печка, и центральное отопление. - Тамара Владимировна с сыном уже в новой квартире и не может сдержать слез от радости. - Если бы не внимание газеты, ничего этого не было бы. Спасибо вам огромное!