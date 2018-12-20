На Черноморский флот поступили патрульный корабль и буксир

Черноморский флот пополнили патрульный корабль "Василий Быков" и буксир-спасатель "Капитан Гурьев". Церемония подъема Андреевских флагов и включения в состав флота состоялась сегодня в Новороссийске.

- В Новороссийской военно-морской базе в корабельный состав Черноморского флота вошли сразу две новостройки, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев. - Экипажи получили напутствия от замкомандующего флотом Сергея Липилина, командира Новороссийской военно-морской базы Олега Шастова, судостроителей, администрации Новороссийска, ветеранов и духовенства.

Экипажам патрульного корабля и спасательного буксира предстоит сдать курсовые и специальные задачи, после чего они начнут боевую подготовку.

Участники торжеств также установили закладной камень на месте будущего храма святого праведного воина Федора Ушакова, который будет построен на территории военно-морской базы.

Справка "РГ"

"Василий Быков" - первый корабль проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени Горького. На нем впервые в России применена модульная концепция вооружения, благодаря которой на борту можно разместить дополнительное оружие. Корабль предназначен для патрулирования и выполнения задач в дальней морской и океанской зонах.