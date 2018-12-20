На Черноморский флот поступили патрульный корабль и буксир

Новости

Владимир Путин пообещал помочь обманутой дольщице из Петербурга 15:43
Дед Мороз в Петербурге зажжет главную елку на Дворцовой площади 15:43
Президент РФ назвал необходимым отказ от долевого строительства 15:41
Путин назвал главную цель внешней политики России 15:40
Уральцы предложили создать в России министерство идей 15:35
Президент сравнил ситуацию на топливном рынке в России и во Франции 15:35
Вышел трейлер комедии бывшего мужа младшей дочери Никиты Михалкова 15:35
Дорожный патруль ЦОДД могут пустить на выделенные полосы 15:34
Путина попросили взять на контроль убийство дагестанских братьев 15:31
Путин объяснил, почему столицу ДФО перенесли во Владивосток 15:22
Президент Польши решил поменять посла на Украине 15:15
Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР 15:10
Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово" 15:08
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области 15:08
Моуринью: "У меня есть будущее даже без "Манчестер Юнайтед" 15:05
Путин считает, что систему ФСИН нужно не ломать, а совершенствовать 15:04
В Москве прошел международный конгресс нейрохирургов 15:04
В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу" 15:03
Владимир Путин пообещал разобраться с газификацией Ленобласти 15:00
В Москве при пожаре погибли двое детей 14:57
Путин призвал не спешить переходом на цифровое ТВ 14:55
Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов" 14:54
Лукашенко поставил задачу придать Минску облик европейской столицы 14:50
Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов 14:49
Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 14:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Черноморский флот поступили патрульный корабль и буксир

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Черноморский флот пополнили патрульный корабль "Василий Быков" и буксир-спасатель "Капитан Гурьев". Церемония подъема Андреевских флагов и включения в состав флота состоялась сегодня в Новороссийске.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Черноморский флот в 2019 году получит 12 новых кораблей

- В Новороссийской военно-морской базе в корабельный состав Черноморского флота вошли сразу две новостройки, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев. - Экипажи получили напутствия от замкомандующего флотом Сергея Липилина, командира Новороссийской военно-морской базы Олега Шастова, судостроителей, администрации Новороссийска, ветеранов и духовенства.

Экипажам патрульного корабля и спасательного буксира предстоит сдать курсовые и специальные задачи, после чего они начнут боевую подготовку.

Участники торжеств также установили закладной камень на месте будущего храма святого праведного воина Федора Ушакова, который будет построен на территории военно-морской базы.

Справка "РГ"

"Василий Быков" - первый корабль проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени Горького. На нем впервые в России применена модульная концепция вооружения, благодаря которой на борту можно разместить дополнительное оружие. Корабль предназначен для патрулирования и выполнения задач в дальней морской и океанской зонах.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Путин заявил о невозможности реставрации социализма
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья