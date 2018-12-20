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20.12.2018 11:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани собрали 108 миллионов рублей курортного сбора

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Краснодарский край собрал более 108 миллионов рублей курортного сбора, что на 55 процентов больше прогнозируемого годового плана. Об этом в четверг сообщили в администрации региона.

В Сочи собрали 50 миллионов курортного сбора

- В эксперименте участвуют Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Эти муниципалитеты будут благоустроены за счет полученных средств, - рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - В результате публичного голосования жители и гости курортных территорий сами определили, на что пойдут собранные средства. Деньги направят на установку новых объектов инфраструктуры - детских игровых площадок, лавочек, беседок, декоративных уличных фонарей, праздничных иллюминаций, скульптурных композиций, а также на создание новых благоустроенных территорий отдыха.

По словам Кондратьева, в регионе отмечена высокая собираемость и низкий процент отказов от уплаты курортного сбора. Также он уточнил, что на сегодняшний день изменение размера курортного сбора и расширение географии его участников на Кубани не планируется.

Как уже писала "РГ", курорты края присоединились к эксперименту по введению курортного сбора 16 июля, разу же после завершения чемпионата мира по футболу. Размер платы с человека в сутки здесь составляет всего десять рублей.

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