Новости

Представлены доказательства внеземного происхождения жизни 14:06
Путин пошутил про войну с бюрократией 14:05
У Путина попросили мост через Лену 14:01
Пик предновогодних пробок выпадет на 26 декабря 13:59
Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую гвоздь 13:52
Владимир Путин развеял мифы о низких запасах газа в России 13:48
Орден Франциска Скорины вручен директору Третьяковской галереи 13:45
Путин отметил взаимное доверие России и КНР 13:44
В пермской школе мальчик получил двойку за цвет рубашки 13:40
Путин считает избыточным запреты на рэп-концерты 13:40
Владимир Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России 13:37
Обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в декабре 13:37
Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания 13:33
На поддержку промышленности будет выделено 1,4 трлн рублей 13:32
На Дону экс-глава бюро медико-социальной экспертизы осужден за взятки 13:30
На Кубани завели дело на псевдоврачей, обманувших две тысячи человек 13:28
В Самаре возбудили дело против следователя МВД за крупную взятку 13:25
В Ростовской области задержана контрабандистка косметики 13:16
Москвичи увидят "холодное полнолуние" 13:13
В Петербурге врача заподозрили в изнасиловании пациенток под наркозом 13:12
Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для детей в Петербурге 13:10
Севастополь получил акции аэропорта Симферополь 13:05
В Германии не будут судить бывшего охранника концлагеря 13:04
В новом Suzuki Jimny обнаружили неприятную особенность 13:03
Президент пообещал уделить внимание быту новосибирских ученых 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани завели дело на псевдоврачей, обманувших две тысячи человек

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Свыше двух тысяч человек пострадали от деятельности псевдомедицинских центров в Краснодаре и Сочи, где пациентов убеждали покупать бесполезное оборудование под видом лечения. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

СК возбудил дело после отравления жителей под Ростовом

По данным правоохранителей, четверо жителей Кубани открыли в Краснодаре и Сочи медицинские центры, где предлагали пациентам бесплатную диагностику сосудов, а также консультации врача-флеболога. При этом сотрудники учреждений не имели специального медицинского образования и проводили обследование на аппарате, не имеющем никакого отношения к диагностированию заболеваний, в том числе и варикозного расширения вен. По результатам осмотра мошенники настаивали на срочном лечении и необходимости покупки изделия известной торговой марки. Опасаясь за свое здоровье, люди оформляли кредитные договоры на оплату "спасительного средства".

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"), - сообщила Ирина Волк. - По предварительной информации, от противоправных действий пострадали свыше 2000 российских граждан. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей.

В результате задержаны двое руководителей одной из клиник Краснодара, их поместили под домашний арест. Еще двум сотрудницам сочинского медцентра, выдававшим себя за врачей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России