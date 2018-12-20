На Кубани завели дело на псевдоврачей, обманувших две тысячи человек

Свыше двух тысяч человек пострадали от деятельности псевдомедицинских центров в Краснодаре и Сочи, где пациентов убеждали покупать бесполезное оборудование под видом лечения. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, четверо жителей Кубани открыли в Краснодаре и Сочи медицинские центры, где предлагали пациентам бесплатную диагностику сосудов, а также консультации врача-флеболога. При этом сотрудники учреждений не имели специального медицинского образования и проводили обследование на аппарате, не имеющем никакого отношения к диагностированию заболеваний, в том числе и варикозного расширения вен. По результатам осмотра мошенники настаивали на срочном лечении и необходимости покупки изделия известной торговой марки. Опасаясь за свое здоровье, люди оформляли кредитные договоры на оплату "спасительного средства".

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"), - сообщила Ирина Волк. - По предварительной информации, от противоправных действий пострадали свыше 2000 российских граждан. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей.

В результате задержаны двое руководителей одной из клиник Краснодара, их поместили под домашний арест. Еще двум сотрудницам сочинского медцентра, выдававшим себя за врачей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых.