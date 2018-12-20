Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать

Россия не может не реагировать на заявления украинских политиков о намерении взорвать Крымский мост, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

- Когда некоторые деятели в Киеве публично заявляют о готовности взорвать мост, естественно, мы не можем этого допустить, - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, зачем Россия усиливает военное присутствие в Крыму.

Президент напомнил, что в 2014 году Крым стал частью России в результате референдума, поэтому безопасность полуострова будет укрепляться при необходимости как любой другой части страны.

- На любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как считаем нужным для обеспечения безопасности. Крым - не исключение, - заявил глава государства. - Если генштаб, пограничники считают, что нам нужно укрепить безопасность на каком-то направлении - будем это делать.

Президент отметил, что в Крыму усиливается не только военная составляющая, но и гражданская. На развитие инфраструктуры полуострова в ближайшие два года предусмотрено 300 миллиардов рублей.

- Мы изначально объявили, что намерены построить для связи с Крымом мост. Сначала построили энергомост, бросили газовую трубу, строим две электростанции общей мощностью 940 мегаватт, трассу "Таврида", которая в 2019 году будет готова в двухполосном варианте, а в конце 2020 - в четырехполосном.

Путин также заявил, что Россия не препятствует проходу через Керченский пролив никаким судам, в том числе военным, если они выполняют требования пограничников. Он напомнил, что ранее украинские военные суда были без проблем проведены российскими лоцманами в Азовское море, в отличие от инцидента, который произошел 25 ноября.

- На этот раз была целенаправленная провокация в ходе предвыборной компании Порошенко. Без лоцманской проводки что угодно могло случиться, - считает президент.

Он отметил, что проливы между Чермным и Азовским морем "узкие и мелкие, глубиной около 13 метров".

- Там почти всегда осуществлялась лоцманская проводка, ничего после строительства моста не изменилось, - отметил президент. - По режиму Азовского моря у нас есть договор от 2003 года, который гласит, что территориальные воды государства там не как в международном морском праве - 12 морских миль, а пять километров от берега. Все остальное - общее море. Мы готовы придерживаться этих договоренностей. Нам бы хотелось все нормализовать.

"РГ" публикует полный текст пресс-конференции Владимира Путина.