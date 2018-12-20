В Ростовской области задержана контрабандистка косметики

В Ростовской области сотрудники регионального пограничного управления ФСБ задержали на российско-украинской границе партию контрабандной косметики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина пыталась пронести несколько коробок с товаром в обход официального пункта пропуска.

Контрабанда изъята, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело за нарушение режима государственной границы России. В этом году с участием народных дружинников донским пограничникам удалось задержать более 200 нарушителей, стоимость изъятой контрабанды составила около двух миллионов рублей.