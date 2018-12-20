Челябинку повторно отдали под суд за гибель ребенка от водки

Прокуратура Челябинской области добилась отмены решения суда о прекращении уголовного преследования матери, которая до смерти напоила пятимесячного ребенка водкой из детской бутылочки. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в четверг в надзорном ведомстве.

- 40-летняя жительница Красноармейского района обвинялась в том, что в период с марта по май 2017 года для успокоения и усыпления своего пятимесячного ребенка она неоднократно поила его водкой из детской бутылочки, что сказалось на здоровье малолетнего и по неосторожности привело к его смерти от острого отравления, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Между тем постановлением Красноармейского суда от 16 января обвиняемая была освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, которым был признан ее супруг.

Прокуратура обжаловала это решение в президиуме Челябинского областного суда, который удовлетворило кассационное представление. Теперь уголовное дело горе-матери будет рассматриваться в другом составе того же суда.

Обвиняемой грозит наказание по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), отметили в прокуратуре.