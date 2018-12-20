Новости

Видео: Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду 12:20
На Кубани завели дело на водителя маршрутки, высадившего женщину 12:12
Лукашенко поручил комплексно подходить к развитию минского региона 12:10
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:10
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным 12:08
В РФ создали арктический радиолокационный комплекс для беспилотников 12:06
СК возбудил уголовное дело после отравления жителей под Ростовом 12:00
Видео: Disney показал свою версию истории Колобка 11:59
В России открылась сеть кинотеатров виртуальной реальности 11:48
Лучшего немецкого журналиста 2018 года уволили за выдуманные репортажи 11:46
Внучка Шаляпина подарила Музею музыки предметы из семейного архива 11:45
В Уфе спасатели освободили из плена собаку 11:42
В Краснодаре нашли девочку, пропавшую весной в Хабаровском крае 11:40
Челябинку повторно отдали под суд за гибель ребенка от водки 11:35
На Кубани собрали 108 миллионов рублей курортного сбора 11:34
В России до старта продаж подорожали две модели BMW 11:30
Петербург побьет свой рекорд по приему туристов 11:29
Фото: появились кадры продолжения вестерна "Дэдвуд" 11:24
Работу ремонтного танка в аэропорту Домодедово сняли на видео 11:24
В ДТП на трассе М-2 под Тулой погибли три человека 11:18
Семь человек пострадали в ДТП под Псковом 11:18
Божович: В "Спартаке" нужно наладить контакт между игроками 11:12
"Леденящие душу приключения Сабрины" продлили на 3-й и 4-й сезоны 11:11
Видео: Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год 11:00
"Русал" приветствует намерение минфина США снять с него санкции 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинку повторно отдали под суд за гибель ребенка от водки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Прокуратура Челябинской области добилась отмены решения суда о прекращении уголовного преследования матери, которая до смерти напоила пятимесячного ребенка водкой из детской бутылочки. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в четверг в надзорном ведомстве.

Жительницу Урала заподозрили в убийстве годовалого ребенка

- 40-летняя жительница Красноармейского района обвинялась в том, что в период с марта по май 2017 года для успокоения и усыпления своего пятимесячного ребенка она неоднократно поила его водкой из детской бутылочки, что сказалось на здоровье малолетнего и по неосторожности привело к его смерти от острого отравления, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Между тем постановлением Красноармейского суда от 16 января обвиняемая была освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, которым был признан ее супруг.

Прокуратура обжаловала это решение в президиуме Челябинского областного суда, который удовлетворило кассационное представление. Теперь уголовное дело горе-матери будет рассматриваться в другом составе того же суда.

Обвиняемой грозит наказание по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии