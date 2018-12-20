До конца года в "Титановой долине" появится три новых резидента

Новые компании инвестируют в создание своих производств в Свердловской области более 1,1 миллиарда рублей и образуют 150 высокопроизводительных рабочих мест. По словам генерального директора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова, общая сумма налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней достигнет миллиарда рублей в течение 10 лет с начала производства.

Одним из новых резидентов станет финская компания Huhtamaki, которая планирует создать на площадке в Верхней Салде подразделение, выпускающее экологически чистую упаковку для яиц и держатели для чашек из переработанного волокна. Екатеринбургская компания "Униматик" намерена организовать на площадке "Уктус" импортозамещающее производство современных станков с ЧПУ и универсальных компонентов для станков. Еще один проект планируется к реализации также на Уктусе: фирма "Сибеко Системы Сидений" наладит производство сидений для авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

- Для особой экономической зоны "Титановая долина" 2018 год стал важным рубежом развития, - первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. - Завершено строительство основной инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры. На площадке в Верхней Салде запущены в эксплуатацию производства первых резидентов. В августе правительством РФ приняло решение об увеличении площади особой экономической зоны: с этого момента реализация проекта осуществляется уже на двух площадках - в Верхней Салде и на территории бывшего аэропорта "Уктус", где также уже начал работу первый резидент - Уральский завод гражданской авиации.

Промышленный сектор Среднего Урала в 2018 году показывает положительную динамику, отметил ранее губернатор Евгений Куйвашев.

- Мы сегодня сохраняем высокие темпы роста объемов производства: по итогам десяти месяцев индекс промышленного производства составил 108,8 процента, растет объем отгруженной продукции, он составил 113,6 процента к уровню прошлого года, - сообщил он.