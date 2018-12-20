Защитники памятников истории и культуры предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО комплекс зданий Верх-Исетского металлургического завода и географическую границу Европы и Азии, которая проходит по восточному хребту Уральских гор.

- Мы первый раз призываем общественность обсудить эту идею, - говорит начальник научно-методического отдела центра охраны культурно-исторического наследия Екатеринбурга Екатерина Рогожкина. - Екатеринбург основан в 1723 году, и почти сразу началось строительство Верх-Исетского завода, плотина была возведена уже в 1725-м по инициативе сподвижника Петра I Вильгельма де Геннина. В начале XIX века выплавляемое на Урале кровельное железо с клеймом соболя приобрело мировую известность.

Сегодня на этой территории расположен один памятник федерального значения - заводоуправление и семь региональных: кричный и доменный цеха, плющильная, литейная и слесарная фабрики, корпус вспомогательного производства, а также заводская плотина. Исторический ансамбль считается одним из лучших образцов архитектуры эпохи классицизма. Конечно, чтобы привести все это в приличный вид, нужны серьезные вложения, но чиновники надеются, что после реставрации поменяют назначение зданий, что привлечет инвесторов. А статус Всемирного наследия ЮНЕСКО сделает старый завод местом притяжения туристов со всего мира. Примеры уже есть: Неллефабрик (Нидерланды), металлургический завод в городе Фельклинген (Германия), железоделательный завод Энгельсберт (Швеция).

Что касается символической границы двух сторон света, то ее общая протяженность по территории России превышает пять тысяч километров. По всей длине установлены пограничные столбы, знаки, обелиски. Ближайший к Екатеринбургу расположен возле Первоуральска. Эта достопримечательность, по мнению уральцев, не менее достойна списка ЮНЕСКО, чем геодезическая дуга Струве, к примеру. Напомним, под дугой Струве понимается сеть навигационных пунктов для определения точных координат. Внешне это каменные кубы в земле, сверху "помеченные" стелами. Дуга Струве протяженностью 2800 километров проходит через десять стран. В список всемирного наследия она попала в 2005 году.

Справка "РГ"

Россия находится на девятом месте по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего их 28, в том числе Московский Кремль, Красная площадь и Байкал. Это памятники природы и культуры, обладающие выдающейся ценностью, то есть значимые не только для одной страны или нации. На Урале пока нет ни одного объекта, включенного в список ЮНЕСКО, но ранее неоднократно обсуждались претенденты на эту роль: спорткомплекс "Динамо", Белая водонапорная башня, городок чекистов, усадебно-парковый ансамбль "Дом Харитонова" (все расположены в Екатеринбурге) и Невьянская наклонная башня.