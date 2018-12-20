Юным инженерам из Дома детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга к победам не привыкать: на различных этапах мирового чемпионата по робототехнике команда "Ёburg Style" всегда занимала призовые места. В этот раз ребята стали "чемпионами в квадрате" в столице Объединенных Арабских Эмиратов, вернувшись домой победителями в основном соревновании и в суперкомандном зачете.

В Дубай с тренером ездили пять школьников 13-15 лет. Для Robocup они несколько месяцев конструировали и программировали двух роботов - Алису и Феликса. "Железные друзья" умеют различать цвета и танцевать, владеют оружием и говорят на разных языках, в том числе японском, тайском, итальянском и английском. Ребята уверены: изобретатель - это тот, кто изменяет мир к лучшему. Этот девиз принес им победу.

- Мы подготовили выступление, по сюжету которого роботы прилетают на Землю с планеты, где исчерпаны ресурсы. Машины сражаются с людьми, но все заканчивается миром. Робототехника должна решать общественно значимые задачи, - говорит тренер команды Леонид Байдерин.

С 2017 года юных изобретателей опекает благотворительный фонд поддержки талантливых детей. На различных этапах Robocup робототехники участвовали четыре раза - в Японии, Италии, Таиланде и, наконец, в Эмиратах. За 22 года существования первенства они стали первой российской командой, которая дважды могла спеть известный хит "Мы - чемпионы", не покривив душой.

- Я хочу, чтобы люди знали: талантливые дети всегда могут получить поддержку в некоммерческом секторе, если помощи государства недостаточно или она вовсе отсутствует, - пояснила директор благотворительного фонда Юлия Нутенко.

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