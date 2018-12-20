Сегодня перед "Маяком" поставлена амбициозная задача создания нового облика современного предприятия Росатома. Проводится реабилитация выведенных из эксплуатации территорий и объектов, восстанавливаются старые и строятся новые здания, ремонтируются помещения. Эти объекты и получили статус Всероссийской студенческой стройки "Мирный атом". Конечно, молодежь задействуют не везде, прежде всего из соображений безопасности.
- Бойцы проходят обязательный инструктаж. За дисциплиной следят командиры и мастера предприятия, передвижение - только по утвержденным маршрутам, - рассказывает начальник службы дезактивации спецодежды и хозяйственного обеспечения самого крупного на "Маяке" радиохимического производства. - Для удобства создается карта каждого объекта, на которой видно, где будет работать стройотряд, какие для этого потребуются инструменты и что буквально пошагово предстоит сделать, дневной график, нормы выработки. Наша задача - организовать доставку бойцов на предприятие, трехразовое питание и проживание. Все подразделения "Маяка" и городские службы работают во время приема студентов в режиме повышенной готовности.
Попасть на всероссийскую студенческую стройку непросто: конкурс - 20 человек на место. И связано это не только с достойной зарплатой, которую предлагает атомный гигант, но и с отличной организацией работы и досуга. "Маяк" третий год подряд признается лучшей "принимающей стороной" среди предприятий Росатома.
- Приоритет отдаем будущим выпускникам профильных для Росатома специальностей, - рассказывает куратор всероссийской стройки "Мирный атом" Андрей Новостройный. - Но главное - это дисциплина, успеваемость, опыт участия в волонтерском движении, желание работать и добиваться поставленных целей. Для студентов участие в "Мирном атоме" - шанс проявить себя и получить "путевку" для дальнейшей работы на предприятиях атомной отрасли.
На зиму конкурсным отбором определены студенты из Томской, Самарской и Челябинской областей: выбирали ребят из ближних регионов, чтобы сократить время на дорогу в Озерск. Сегодня к их приему практически все готово, даже кровати в общежитии заправлены. А проверяет уровень готовности к приему студентов специальная комиссия из представителей "Маяка" и Росатома. Мелочей в таком деле не бывает.
В госкопорации к работе стройотрядов относятся очень серьезно. За годы действия программы их бойцы принимали участие в строительстве атомных объектов в Калининграде, Курске, Новороссийске, Ростове. Сегодня есть четыре международные стройплощадки - в Белоруссии, Турции, Индии и Бангладеш. В составе стройотрядов на "Маяке" уже отработали 2333 студента.
Михаил Похлебаев, генеральный директор ФГУП ПО "Маяк":
- Решая насущные вопросы, мы одновременно выполняем важнейшую государственную задачу профориентации молодежи. Создаем для студентов модель производственного процесса и даем им возможность в него окунуться, узнать работу предприятия изнутри. Неважно, где эти ребята будут трудиться потом, у них останется понимание того, как должно быть организовано производство на самом высоком уровне. Мы стараемся им это показать и, в свою очередь, получаем возможность присмотреться к наиболее способным и талантливым, чтобы предложить им связать свою судьбу с "Маяком".