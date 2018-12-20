В ЗАТО Озерск вновь ожидают молодое пополнение - бойцов студенческих отрядов. Сразу после новогодних праздников на производственном объединении "Маяк" соберутся 12 молодежных бригад общим числом свыше 150 человек, которые проведут на производстве полтора месяца. Для этого многим придется отказаться от отдыха и досрочно сдать экзамены. Но работа на атомном гиганте того стоит.

Сегодня перед "Маяком" поставлена амбициозная задача создания нового облика современного предприятия Росатома. Проводится реабилитация выведенных из эксплуатации территорий и объектов, восстанавливаются старые и строятся новые здания, ремонтируются помещения. Эти объекты и получили статус Всероссийской студенческой стройки "Мирный атом". Конечно, молодежь задействуют не везде, прежде всего из соображений безопасности.

- Бойцы проходят обязательный инструктаж. За дисциплиной следят командиры и мастера предприятия, передвижение - только по утвержденным маршрутам, - рассказывает начальник службы дезактивации спецодежды и хозяйственного обеспечения самого крупного на "Маяке" радиохимического производства. - Для удобства создается карта каждого объекта, на которой видно, где будет работать стройотряд, какие для этого потребуются инструменты и что буквально пошагово предстоит сделать, дневной график, нормы выработки. Наша задача - организовать доставку бойцов на предприятие, трехразовое питание и проживание. Все подразделения "Маяка" и городские службы работают во время приема студентов в режиме повышенной готовности.

Попасть на всероссийскую студенческую стройку непросто: конкурс - 20 человек на место. И связано это не только с достойной зарплатой, которую предлагает атомный гигант, но и с отличной организацией работы и досуга. "Маяк" третий год подряд признается лучшей "принимающей стороной" среди предприятий Росатома.

- Приоритет отдаем будущим выпускникам профильных для Росатома специальностей, - рассказывает куратор всероссийской стройки "Мирный атом" Андрей Новостройный. - Но главное - это дисциплина, успеваемость, опыт участия в волонтерском движении, желание работать и добиваться поставленных целей. Для студентов участие в "Мирном атоме" - шанс проявить себя и получить "путевку" для дальнейшей работы на предприятиях атомной отрасли.

На зиму конкурсным отбором определены студенты из Томской, Самарской и Челябинской областей: выбирали ребят из ближних регионов, чтобы сократить время на дорогу в Озерск. Сегодня к их приему практически все готово, даже кровати в общежитии заправлены. А проверяет уровень готовности к приему студентов специальная комиссия из представителей "Маяка" и Росатома. Мелочей в таком деле не бывает.

В госкопорации к работе стройотрядов относятся очень серьезно. За годы действия программы их бойцы принимали участие в строительстве атомных объектов в Калининграде, Курске, Новороссийске, Ростове. Сегодня есть четыре международные стройплощадки - в Белоруссии, Турции, Индии и Бангладеш. В составе стройотрядов на "Маяке" уже отработали 2333 студента.

Комментарий

Михаил Похлебаев, генеральный директор ФГУП ПО "Маяк":

- Решая насущные вопросы, мы одновременно выполняем важнейшую государственную задачу профориентации молодежи. Создаем для студентов модель производственного процесса и даем им возможность в него окунуться, узнать работу предприятия изнутри. Неважно, где эти ребята будут трудиться потом, у них останется понимание того, как должно быть организовано производство на самом высоком уровне. Мы стараемся им это показать и, в свою очередь, получаем возможность присмотреться к наиболее способным и талантливым, чтобы предложить им связать свою судьбу с "Маяком".