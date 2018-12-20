Предприятие "Транснефть-Сибирь" - один из крупнейших потребителей энергоресурсов на территории, простирающейся за Уралом. Последовательно сокращая затраты на их потребление путем модернизации своего обширного хозяйства, предприятие преуспело - сэкономило в общей сложности сотни миллионов рублей. 2018-й в компании "Транснефть" прошел под знаком энергосбережения и энергоэффективности, и это веский повод для того, чтобы подвести итоги и рассказать о перспективах.

Прежде следует пояснить, что представляет собой "Транснефть-Сибирь". Среди дочерних подразделений "Транснефти" ей нет равных по объему работ. Около 10,5 тысячи сотрудников обслуживают 27 магистральных нефтепроводов и продуктопровод общей протяженностью 9,3 тысячи километров. За год по ним прокачивается около 300 миллионов тонн нефти. Производственные объекты располагаются не только на территории Югры, Ямала, Тюменской области, но и в соседних Свердловской и Курганской областях. Это контрастные климатические и природные зоны - от арктической тундры до степей близ границ с Казахстаном, от болот Самотлора до восточной подошвы Уральских гор.

А что такое магистральный трубопровод? Это не просто большая труба для прокачки углеводородного сырья. Ее нормальное функционирование немыслимо без развитой сервисной инфраструктуры с социальной составляющей. Предприятие обслуживает 85 нефтеперекачивающих станций. Многие из них представляют собой мощный многокомпонентный производственный узел с электроподстанцией, котельной, объектами водоснабжения и канализации, с подсобными, административными, культурно-бытовыми и жилыми зданиями. Для немалого числа населенных пунктов станция - вроде градообразующего предприятия, гарантированный источник тепло- и электроснабжения. Специалисты компании "Транснефть-Сибирь" приводят такой яркий пример: в югорском городе Лангепас с населением свыше 40 тысяч человек в качестве страховочной, резервной определена местная электросетевая структура "Транснефти". Таков запас ее мощности.

Годовое потребление электроэнергии в системе "Транснефть-Сибирь" исчисляется миллиардами киловатт-часов (свыше 2,8 миллиарда в 2017 году, что сопоставимо с потреблением города Кургана). Приблизительно 97 процентов этого гигантского объема забирают насосные агрегаты. Их количество, понятно, не сократишь, а вот за счет настройки оптимального технологического режима работы насосных агрегатов удалось получить значительный эффект - годовая экономия составляет около 38 миллионов киловатт-часов. В денежном эквиваленте - более 115 миллионов рублей.

Энергосберегающих инструментов много, и все их предприятие активно использует. Подробнее об этом рассказал главный энергетик АО "Транснефть-Сибирь" Сергей Ермоленко.

В компании "Транснефть" используют все виды энергии. Так, на крышах заводских цехов устанавливают солнечные батареи

В Челябинске "Транснефть" в этом году запустила собственное производство электродвигателей с улучшенными характеристиками энергоэффективности. Готовитесь менять изношенную и морально устаревшую технику на фирменную?

Сергей Ермоленко: Конечно. В столице Южного Урала у компании теперь два корпоративных завода. Один производит насосное оборудование, второй, "Русские электрические двигатели", запущен в работу совсем недавно. Он закроет потребности филиалов в высоковольтных электродвигателях и будет поставлять продукцию высокого стандарта качества на российский рынок. На что обращу внимание: при строительстве на крышах цехов завода смонтирована солнечная электростанция, выполненная на батареях отечественного производства. Аналогичную электростанцию планируем использовать в системе энергоснабжения Тюменского ремонтно-механического завода (входит в структуру "Транснефть-Сибирь"). Он сейчас находится в стадии расширения производства. Кстати, наши молодые специалисты, участвуя в научно-технических конференциях молодежи, предлагают оригинальные проекты по использованию солнечной энергии. Например, для обеспечения горячего водоснабжения и электроснабжения на отдаленных объектах. Будем пробовать.

"Транснефть-Сибирь" перевела часть из своих 86 котельных с жидкого топлива на газ. Оставшиеся тоже газифицируете?

Сергей Ермоленко: Газ как котельное топливо обходится в восемь раз дешевле нефти. Выгода очевидная, однако не во всех случаях безусловная. В первую очередь мы переоборудовали те энергообъекты, которые близки к веткам газопроводов. Работу продолжаем с учетом отдаленности, величины трат на газификацию. Сегодня в стадии проработки проекты газификации котельных трех линейных производственно-диспетчерских станций (ЛДПС) на юге Тюменской области - "Бачкун", "Уват" и "Демьянское".

Другой путь повышения энергоэффективности энергоисточников - замена котлов на более совершенные и производительные, с высоким КПД, достигающим 95 процентов. Результат комплексной модернизации котельных с внедрением автоматики, поддерживающей заданные параметры отопления с учетом температуры воздуха, хорошо виден на объектах Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Здесь, судя по показателям двух последних месяцев осени, потребление топлива сократилось приблизительно на 20 процентов. Результат вдохновляет. Автоматизировать тепловые узлы мы намерены и на других крупных станциях. Первая в очереди - ЛДПС "Южный Балык" в Нефтеюганском районе Югры.

Экономия моторного топлива, превысившая с начала года 50 тонн, также впечатляет. Предприятие ведь, наверное, не сокращает транспортный парк. За счет чего достигнут такой результат?

Сергей Ермоленко: Верно, парк не сокращаем. У нас свыше двух тысяч машин различного назначения, механизмов на колесном ходу. Экономия достигается преимущественно за счет повсеместного внедрения спутниковой системы ГЛОНАСС с одновременным совершенствованием работы диспетчерской службы. Сокращение холостых пробегов, увеличение полезной нагрузки на единицу транспорта, улучшение логистики перевозок - все это позволяет не сжигать напрасно топливо, ощутимо дорожающее к тому же.

Вообще, подчеркну, выстроена стройная и всеохватная корпоративная система управления энергоресурсами и повышения экономической отдачи от их использования. В данном ракурсе мы говорим об энергетическом менеджменте в соответствии с международным стандартом ISO 50001, о программе технического перевооружения, реконструкции и капремонта объектов действующих магистральных нефтепроводов и проектировании новых с использованием современных энергоэффективных технологий.

Справка

Сергей Ермоленко, прежде чем возглавить службу главного энергетика предприятия "Транснефть-Сибирь", прошел все ступеньки профессиональной лестницы. Начинал с оператора котельной, теплотехника, дежурного электрика в таежном селе в окрестностях Тобольска. Затем - инженер участка энергооборудования и главный энергетик Ноябрьского УМН на Ямале. В дочерней структуре "Транснефти" трудится 20 лет.