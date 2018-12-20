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20.12.2018 08:46
Проект: В регионах

Зарядить цифру

Новые технологические решения помогают энергетикам реализовать проекты освоения Севера
Текст: Людмила Лескова (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7749 (286)
За Уралом снова наступило время больших строек: возводятся мосты и дороги Северного широтного хода, появляются новые производства, расширяется инженерная инфраструктура, растут населенные пункты. Как энергетики участвуют в этих процессах? Какие технологии позволяют им обеспечивать надежность электроснабжения в любых, даже самых тяжелых природных условиях? Об этом рассказывает генеральный директор компании "Тюменьэнерго" Александр Мелихов.
Фото: Пресс-служба "Тюменьэнерго" Александр Мелихов: У нас квалифицированный коллектив - люди знают свою работу, любят ее, они уверены в достижении самых высоких результатов. Фото: Пресс-служба "Тюменьэнерго"
Александр Мелихов: У нас квалифицированный коллектив - люди знают свою работу, любят ее, они уверены в достижении самых высоких результатов. Фото: Пресс-служба "Тюменьэнерго"

Александр Константинович, вы работаете в одной из самых крупных и сложных энергосистем страны. Каково сейчас ее состояние? Какие задачи стоят перед сетевой компанией?

Александр Мелихов: "Тюменьэнерго" - устойчивая, прогрессивная компания с отличной командой специалистов. Абсолютным приоритетом работы является надежность энергосистемы, и у нас для этого есть все необходимые решения. Однако текущая рыночная ситуация предъявляет компании новые вызовы, в том числе связанные с наметившейся тенденцией перехода крупных нефтяных компаний на собственную генерацию, сокращением добычи нефти и другими факторами. Поскольку в энергетике поставлена задача цифровой трансформации отрасли, в управлении компанией сегодня требуется несколько другой подход, нежели просто обеспечение текущей деятельности.

Развитие сетевой инфраструктуры и сроки подключения потребителей, в первую очередь новых производств, - это факторы повышения инвестиционной привлекательности регионов присутствия компании. Что предпринимается для упрощения и ускорения процедуры техприсоединения?

Александр Мелихов: В 2018 году одной из основных задач было сокращение срока технологического присоединения заявителей из так называемой категории doing business (это предприятия малого и среднего предпринимательства) со 120 дней, установленных законодательством, до 70. Сейчас этот показатель уже достигнут, и в 2019-м мы планируем его значительно улучшить. Достичь этого предполагается за счет оптимизации многих организационных решений, в первую очередь за счет перехода на новую систему рамочных договоров: теперь подрядчики приступают к выполнению работ одновременно с заключением договора техприсоединения.

В 2017 году в "Тюменьэнерго" создана рабочая группа по повышению доступности инфраструктуры, занимающаяся совершенствованием процедуры техприсоединения. Решения, которые она вырабатывает, внедряются сначала для категории потребителей, запрашивающих максимальную мощность от 15 до 150 кВт, а затем транслируются на работу с другими заявителями.

Кстати, за девять месяцев 2018 года в "Тюменьэнерго" подключили к электросетям более трех тысяч новых потребителей, среди которых сельхозпроизводители, строители, предприятия переработки и другие производственные компании.

Какие проекты 2018-го были наиболее значимыми?

Александр Мелихов: Несомненно, это пуск комплекса электросетевых объектов, построенных для присоединения Салехардского энергоузла к Единой национальной энергосистеме. Инвестиции компании в этот проект составили около 14 миллиардов рублей. Введенные мощности создают условия для развития всего энергоузла.

Мы продолжаем развитие инфраструктуры для предприятий нефтедобычи, строим первые объекты в Югре для ООО "РН-Юганскнефтегаз". Кроме того, реконструируем имеющиеся, например: завершили первый этап комплексной модернизации подстанции "Мортымья", которая обеспечивает энергоснабжение производственных мощностей подразделений Лукойла.

Разработки "Тюменьэнерго" послужат основой создания арктической электросети нового поколения, почти не зависящей от природных и погодных факторов

Есть и другие значимые проекты. В Тюмени и Тюменском районе идет масштабная реконструкция распределительных сетей. В результате динамично развивающиеся пригородные территории будут обеспечены надежным электроснабжением уже в ближайший год. В Тюменской области наблюдается высокая активность в сфере индивидуального жилищного строительства - бывшие деревни быстро разрастаются в коттеджные поселки, соответственно, развиваются и все сопутствующие отрасли. Поэтому наши задачи в этом регионе - не только повысить качество электроснабжения за счет замены изношенного оборудования, но и обеспечить реальную доступность сети, а также сформировать запас мощности на перспективу.

Буквально в конце ноября завершили технологическое присоединение объектов аэропорта города Белоярского в ХМАО. Теперь важнейший транспортный узел на севере региона получил надежное энергоснабжение блока радиотехнического обеспечения полетов. Для местного населения авиаперевозки имеют огромное значение, поскольку это единственная круглогодичная транспортная схема в Белоярском районе

Какие цифровые проекты внедряют в "Тюменьэнерго"? Как вы оцениваете их эффективность?

Александр Мелихов: Цифровизация - это эволюция технологий, мысли, управления, и касается она абсолютно всех, но сейчас энергетики стали одними из лидеров этого процесса. Цифровые технологии в отрасли должны работать на оперативность реагирования при нештатных ситуациях. Наш целевой показатель - нулевые отключения. Для качественного изменения энергетики необходимо применять комплексные решения, затрагивающие множество аспектов работы, и мы это делаем.

К 2021 году планируется внедрить единую автоматизированную систему оперативно-технологического управления. Полная информация об энергообъектах позволит контролировать нагрузку оборудования, прогнозировать вероятность отключений, находить оптимальные варианты его вывода в ремонт. Пока эта работа - в статусе пилотного проекта и войдет в активную фазу после появления стандарта цифровой сети.

В тюменском филиале реализуется проект "Цифровой РЭС", в рамках которого функционирует современная диспетчерская, оснащенная оборудованием, позволяющим удаленно управлять объектами, наблюдать все их параметры, а кроме того, организовывать конференц-связь между любыми объектами и подразделениями. Это очень своевременный проект для территории, на которой сконцентрировано 94 процентов сетей низкого напряжения, обслуживаемых "Тюменьэнерго".

Учитывая перспективы дальнейшего продвижения в Арктику, занимаемся поиском и применением решений, нивелирующих влияние климатических факторов на энергооборудование. Представили свой проект на международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, и он признан лучшим в блоке энергетики. Мы хорошо понимаем важность изысканий в этой плоскости, поскольку обслуживаем линии и подстанции в сложной климатической зоне и регулярно сталкиваемся с различными неблагоприятными явлениями. Разработки "Тюменьэнерго" послужат основой создания арктической электросети нового поколения, практически не зависящей от природных и погодных факторов, и помогут ежегодно экономить около 20 миллионов рублей на каждые сто километров линий электропередачи. Это важно, ведь для дальнейшего развития промышленности и освоения арктической зоны РФ необходимо создать эффективную и надежную систему электроснабжения.

Какие вы видите ближайшие перспективы развития энергосистемы?

Александр Мелихов: Один из серьезных проектов, который мы планируем совместно с региональным правительством, - воздушно-кабельная линия электропередачи Салехард-Лабытнанги в рамках строительства моста через Обь. Она обеспечит электроэнергией сначала город Лабытнанги, а затем и поселок Харп.

Руководство страны поставило задачу консолидации энергетических активов под государственным управлением, мы ведем работу и в этом направлении.

Безусловно, нельзя снимать со счетов и климатическую специфику в зоне ответственности нашей компании. Поэтому мы постоянно ищем инновационные решения, сотрудничаем с НИИ и проектными институтами для существенного повышения надежности сети.

Насколько масштабных усилий требуют подобные проекты?

Александр Мелихов: Как говорили мои учителя, самое сложное в технологическом плане - это космос, на втором месте - энергетика. Реализация концепции цифровой трансформации, я думаю, сравняет нас, начнем делить первое место с космонавтами.

"Космические" проекты в энергетике подразумевают и особую квалификацию сотрудников.

Александр Мелихов: Конечно. Поэтому важно, чтобы в компании работали люди, готовые к саморазвитию. У нас квалифицированный коллектив: сотрудники глубоко погружены в то, чем занимаются, они знают свою работу, любят ее, готовы о своем деле говорить часами. Наши команды ежегодно становятся призерами и победителями всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Но останавливаться на этом нельзя, так как общее технологическое развитие диктует свои условия. И, чтобы оставаться эффективным, нужно как минимум успевать за ним.

УрФО
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