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20.12.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет сообщением Салехард - Екатеринбург столкнулся со стаей птиц

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "Ямал", столкнувшийся в воздухе со стаей птиц. Рейс Новый Уренгой - Салехард - Екатеринбург не смог во время снижения выпустить стойку основного шасси.

Инцидент произошел днем 19 декабря. Как сообщила "РГ" пресс-служба авиакомпании, во время взлета лайнер столкнулся со стаей птиц. Во время захода на посадку в Кольцово выяснилось, что не опускается левая стойка основного шасси - после удара в ней застряли тела пернатых. Борт трижды заходил на посадку прежде, чем приземлиться в районе шести часов. Стойку шасси удалось опустить при помощи аварийной системы выпуска.

В Екатеринбурге аварийно сел самолет из Пхукета

Посадка прошла в штатном режиме - самолет не получил повреждений. На борту находились 98 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Авиакомпания "Ямал" назначила комиссию по расследованию данного происшествия. По предварительным данным, причиной инцидента стала неудовлетворительная орнитологическая обстановка в регионе.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК на транспорте по УрФО, по факту аварийной посадки организована доследственная проверка.

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