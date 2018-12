Не дожидаясь боя курантов в конце декабря, в России торжественно встретили Год театра. Его бюджет оценивается примерно в полтора миллиарда рублей. Деньги пойдут на финансирование ряда знаковых мероприятий, таких как, например, VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

А в Екатеринбурге праздновать, то есть работать, служители Мельпомены начали прямо в новогодне-театральную ночь. К делу подошли, как всегда, ответственно и творчески. Перед входом в академический театр музыкальной комедии оркестр Дедов Морозов зажигательно исполнял "Летку-енку". В фойе гостей ждали елка, живая музыка, видеоролики про все театры области, мороженое и ностальгические пирожки с повидлом за десять копеек, импровизированная гримерка, где все желающие могли поэкспериментировать над своей физиономией, и много еще всего праздничного и увлекательного.

Но главным и самым ожидаемым сюрпризом "новогоднего" вечера, конечно же, стала премьера спектакля "Моцарт vs Сальери". Музыкальную комедию "в двух злодействиях" по заказу театра написали композитор Евгений Кармазин и драматург Константин Рубинский, а поставил режиссер Кирилл Стрежнев. Немаловажный факт в контексте праздника: на постановку, которая стала 88-й мировой премьерой за 85 лет работы театра, был выделен грант губернатора Свердловской области. Такая поддержка принципиальна, потому что аскетизм и минимализм данному жанру противопоказаны по определению.

И визуально спектакль получился роскошным: свободные просторные декорации с фрагментами моцартовских партитур, более ста костюмов, любой из которых со временем наверняка сможет стать экспонатом театрального музея (художник Максим Обрезков), настоящая феерия цвета и света, ошеломляющий калейдоскоп персонажей (в постановке задействована вся труппа театра), великолепная хореография Ларисы Александровой, изящно соединившая век восемнадцатый с модерном.

Но интереснее всего, конечно, собственно сами "злодействия", творимые по воле авторов персонажами. "Моцарт vs Сальери" - уже в самом названии есть нечто злодейское, потому что замыленный рекламой глаз сразу припомнит "Кличко vs Поветкин" или "Навальный vs Якунин". Но авторам того и надо, простой союз "и", по их замыслу, не вполне передает энергетику противостояния двух композиторов: один из них считался великим при жизни, а другой стал им после смерти. Зрителям предлагают совершенно оригинальную версию классического сюжета. Да, Сальери отравил приятеля, но что-то пошло не так, и яд повлиял не на здоровье, а на мировоззрение потерпевшего. Жизнелюбивый, бодрый Моцарт, не чуждый грубым шуткам, человек, который охотно пил вино, играл на бильярде и не оставался равнодушным к прелестям хорошеньких девушек, стал ханжой и проповедником. В результате вместо изобилующей любовными коллизиями оперы "Волшебная флейта" (в спектакле - "Распутная дудочка") человечество рисковало получить из рук сбившегося с пути гения опус "Нравственная пастушка". Заслуга же сценического Сальери в том, что он, радея за мировое культурное наследие, не пускает дело на самотек, а начинает сражаться не vs, а за Моцарта, только того, прежнего.

Почему бы нет, эта версия имеет право на существование, как, впрочем, и любая другая сегодня. Но, желая зрителю исключительно добра, автор либретто эту вполне комедийную конструкцию нагрузил современными аллюзиями (герои попутно ищут код любви, добра, гениальности, власти - кому что нужнее) и увесистой социальной проблематикой ("Надо ввести законы, чтобы народ насыщался духовно… на чем молодое растет поколенье… духовно спасти населенье…", - бормочет со сцены хор вслед за Моцартом). Вдобавок спектакль постарались сделать ежеминутно смешным и со вкусом клубнички.

В результате получилось тяжеловато. Моцарт создает цензурный комитет, в который предлагает включить проституток, потому что они знают ВИП-персон не только в лицо. На сцену выходят Достоевский, Чехов, Толстой, Гоголь и Горький (чтобы тяпнуть по рюмочке и высказать свое мнение по затронутому вопросу, каждый в своем амплуа из школьного учебника), ну и, конечно, Пушкин - чтоб вприпрыжку улепетывать от рассерженного Моцарта. Заодно досталось и знаменитому торту "Захер", не проходить же мимо, раз в Австрию попали. Парный мужской танец - это, разумеется, "Евросоюз и евроэкстаз". Актеры старательно комикуют - мимикой, жестами, интонациями. На этом жизнерадостном фоне только Сальери (безусловно, прекрасная работа Игоря Ладейщикова) со своей психологической и человеческой достоверностью выглядит белой вороной, за которой тем не менее очень интересно наблюдать на протяжении спектакля, в отличие, увы, от Моцарта. Он в своем ханжестве мог бы быть искрометнее - Моцарт как-никак, хотя Евгений Толстов выжал максимум из предложенного материала.

Впрочем, готова допустить, что все вышеизложенное вовсе не является недостатком.

- Искусство должно быть на грани фола, потому что, если не будет, не будет никому интересно, - сказал в предпремьерном интервью одному из телеканалов режиссер-постановщик оперы "Моцарт vs Сальери" Кирилл Стрежнев. - А театр - это вид искусства, который должен будоражить.

Меня же взбудоражило. И было интересно. Значит, цель достигнута.