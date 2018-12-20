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20.12.2018 17:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Зауралье отложили мусорную реформу

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7750 (287)
Правительство Курганской области расторгло соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - тюменской компанией "Рифей". Собирать и вывозить мусор в Зауралье с 1 января будут по-старому, а сама услуга останется в составе содержания общего имущества собственников многоквартирного дома.

Как оказалось, регион не готов к нововведениям. После мониторинга комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Курганская область даже попала в черный список из девятнадцати субъектов, которым грозит мусорный коллапс из-за отсутствия полигонов для утилизации отходов.

С подачи уральцев в мусорную реформу внесли коррективы

Существенную роль сыграли тарифы. Региональный оператор предложил брать за вывоз мусор 134 рубля с человека. В Кургане сейчас за это платят 23 рубля. Пятикратный рост напугал людей, проект тюменцев отклонили.

Мусорную реформу в регионе, скорее всего, запустят через год. К этому времени власти обещают серьезно доработать территориальную схему обращения с отходами, уточнить норматив их накопления. Это позволит не допустить резкого скачка тарифа. Между тем в компании "Рифей" заявили, что не исключают своего участия в новом конкурсе, чтобы вновь получить статус регионального оператора.

А как у соседей?

В Екатеринбурге плата за вывоз мусора сформирована из расчета 0,213 кубометра в месяц для жильцов многоквартирных домов, для обитателей частного сектора мегаполиса - 0,261 кубометра. Таким образом, семье из трех екатеринбуржцев, живущих в многоэтажке, придется выкладывать ежемесячно около 450 рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область
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