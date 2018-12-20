Это большая палатка-шатер с автономной тепловой установкой, рассчитанная на единовременное пребывание 30 человек. Здесь накормят и предоставят место для ночлега. Пункт обогрева на ул. Коммунистической, 70 пустовать не будет: синоптики прогнозируют приближение 30-градусных морозов.

По словам директора центра развития социальных проектов "Милосердие" Андрея Якунина, среди тех, кто не имеет крова над головой, немало стойких бродяг, которые взывают к помощи только в грозящие обморожениями холода. Палатку соорудили на территории центра, где расположена вместительная социальная гостиница, и рядом с областным центром социальной адаптации и ресоциализации, созданным, чтобы помочь вчерашним заключенным в восстановлении документов и трудоустройстве. Так что обитатели ночлежки при желании вернуться в упорядоченную жизнь могут обратиться к штатным сотрудникам центра.

Пункт обогрева обустроен на субсидию регионального департамента соцразвития. Получившая ее НКО "Милосердие" надеется на поддержку сердобольных граждан. В день открытия они приобретали на благотворительной ярмарке изделия ручной работы и просто жертвовали в пользу бездомных.