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20.12.2018 16:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Певца Егора Крида госпитализировали в Сургуте

Текст: Мария Гафурова

Певец Егор Крид был госпитализирован в Сургуте. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, выложив в видео с больничной койки.

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Он сообщил об отмене концерта в крупнейшем городе ХМАО, который должен был пройти 19 декабря. Крид опубликовал видео с капельницей в руке, чем немало встревожил своих поклонников. "Берегите себя и следите за своим здоровьем", - прокомментировал публикацию артист. Его подписчики предположили, что певец не выдержал плотного графика выступлений и слег с переутомлением.

Организаторы сообщили, что концерт переносится на 14 мая 2019 года. Все билеты, купленные ранее, будут действительными.

Егор Крид - российский певец и автор песен. 24-летний исполнитель начал карьеру в 2011 году и с тех пор выпустил два студийных альбома. Участник лейбла Black Star Inc., владельцем которого является популярный российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Участник шестого сезона шоу "Холостяк" на ТНТ.

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