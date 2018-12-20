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20.12.2018 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинцы дарят ветеранам дрова

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал №7750 (287)
На Южном Урале стартовала благотворительная акция "Подари дрова", призванная помочь пожилым жителям села. Первые пять машин с колотыми дровами отправлены в Сосновский район.
Фото: Минстрой Челябинской области Машины с дровами отправились в деревни и села, где нет газа. Фото: Минстрой Челябинской области
Машины с дровами отправились в деревни и села, где нет газа. Фото: Минстрой Челябинской области

Как сообщили в региональном минстрое, Челябинская область газифицирована на 70 процентов. В местах, куда голубое топливо еще не пришло, одиноким пожилым людям трудно самостоятельно заготавливать дрова. Им-то и решили помочь горожане. Организации и частные лица покупают топливо, а местные власти представляют списки социально незащищенных жителей, которым оно нужнее всего.

Что мешает газификации Омской области

Одной из первых машину дров доставили жительнице поселка Саккулово Анастасии Карповой. На днях ей исполнилось 100 лет. Организаторы акции взяли на себя все заботы: купили, привезли и даже разгрузили. Кроме того, дрова получат жители деревень Шимаковка и Верхние Малюки, сел Туктубаево и Долгодеревенское Сосновского района.

- Одиноким бабушкам и дедушкам нужно не только топливо, но и простое человеческое участие, - считает генеральный директор поддержавшего инициативу челябинского торгового дома Сергей Ермаков. - Мы приглашаем присоединиться к акции и волонтеров, которые бы участвовали в разгрузке машин на местах.

На заметку

Идея помогать селянам с покупкой дров несколько лет назад зародилась в Твери, затем ее подхватили в Архангельской области. Теперь эстафету добрых дел приняли и челябинцы. Информация о благотворительной акции "Подари дрова" по телефону 8-800-555-25-88.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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