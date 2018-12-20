Роспотребнадзор предупредил о ядовитой икре на прилавках

Роспотребнадзор предупреждает, что не стоит приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Служба советует не приобретать красную икру с рук. Чтобы не купить просроченную или некачественную икру в магазине, стоит внимательно изучить данные на упаковке. Обычно икру продают либо на развес, либо в жестяных банках. На жестяной банке дата изготовления и упаковки должна быть "выбита" изнутри. Кроме этого, проштамповано номер завода-изготовителя и номер смены, в которую эту партию расфасовывали. Еще стоят слово "ИКРА" и индекс рыбной промышленности "Р".