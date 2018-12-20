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20.12.2018 21:00
Рубрика: Экономика

Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира

Россия поднялась на 3 строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business - лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes. Теперь наше государство занимает 55-е место, тогда как в 2017-м было на 58-м. Из стран бывшего СССР выше оказались только прибалтийские республики и Грузия.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Лучшей для бизнеса страной оказалась Великобритания - второй год подряд. Ее позиции не пошатнули даже опасения инвесторов относительно ситуации с Brexit, отмечают аналитики. В результате ни по одному из 15 показателей, которые учитывались при составлении рейтинга, Соединенное Королевство не опустилось ниже 30-й строчки.

Второй стала Швеция, поднявшаяся за год на две позиции, третьим - Гонконг, который в 2017-м стал 6-м. Далее в топ-10 идут Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. США занимает 17-е место, растеряв за год 5 строчек.

Замыкают список из 161 страны представители Африки - Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго и ЦАР.

Россия заняла 59-е место в рейтинге благополучия стран
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