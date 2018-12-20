Россия закончила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала последнюю редакцию рейтинга сборных в уходящем 2018 году.

По сравнению с версией за предыдущий месяц, диспозиция почти не претерпела изменений, поскольку большинство команд в данный промежуток времени матчей не проводили. А это значит, что сборная России (1424 очка) закончила год на 48-м месте. Напомним, по итогам предыдущего года наша команда располагалась на 64-й строчке.

Что касается вершины рейтинга ФИФА, на новогодние праздники лидером ушла сборная Бельгии (1727), выигравшая летом "бронзу" чемпионата мира. А вот победители турнира, французы, остались на второй строчке, уступая бельгийцам лишь один балл. При этом чемпионы мира предсказуемо набрали за год очков больше, чем кто-либо другой - 165.

Ну а замыкает тройку лучших сборная Бразилии (1676).