Россия закончила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Новости

ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе 17:19
Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга 17:13
США прекращают воздушные удары по "ИГ" в Сирии 17:12
Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия 17:09
Проблемы цифровизации станут главной темой Гайдаровского форума 17:07
Вучич поздравил Путина с Днем работника органов безопасности 17:03
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать 17:01
Volkswagen, Audi и Skoda попали под отзыв в России 17:00
Коляда обратился за помощью к врачу после выступления на ЧР 16:59
Пушков: США сочли Сирию проигранной 16:54
Южная Корея обнародовала новую стратегию госбезопасности 16:51
Иран назвал Албанию жертвой заговора из-за высылки дипломатов 16:50
Самцы черепах превратятся в самок из-за глобального потепления 16:50
Путин ответил на 61 вопрос 16:49
Путин рассказал о возвращении российских детей из Сирии 16:49
Певицу Наталью Штурм обвинили в убийстве Евгения Осина 16:47
Погибшие при пожаре в Москве маленькие девочки были дома одни 16:44
Рада может отказать канонической церкви в праве называться украинской 16:40
Самые рисковые водители - молодые, а самые безаварийные - пенсионеры 16:38
Дмитрий Медведев вручил награды за качество 16:37
Путин ответил на предложение сделать патриотизм национальной идеей 16:35
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру" 16:28
Путин пообещал при необходимости помощь аэропорту в Грозном 16:24
В Госдуме не будет новогоднего корпоратива 16:22
Депутаты Рады "переименовали" каноническую церковь и подрались 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 16:50
Рубрика: Спорт

Есть куда расти

Россия закончила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Текст: Илья Соболев
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала последнюю редакцию рейтинга сборных в уходящем 2018 году.

По сравнению с версией за предыдущий месяц, диспозиция почти не претерпела изменений, поскольку большинство команд в данный промежуток времени матчей не проводили. А это значит, что сборная России (1424 очка) закончила год на 48-м месте. Напомним, по итогам предыдущего года наша команда располагалась на 64-й строчке.

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Путин назвал главные события 2018 года

Что касается вершины рейтинга ФИФА, на новогодние праздники лидером ушла сборная Бельгии (1727), выигравшая летом "бронзу" чемпионата мира. А вот победители турнира, французы, остались на второй строчке, уступая бельгийцам лишь один балл. При этом чемпионы мира предсказуемо набрали за год очков больше, чем кто-либо другой - 165.

Ну а замыкает тройку лучших сборная Бразилии (1676). 

Спорт Футбол Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Спортивные организации ФИФА Итоги 2018 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья