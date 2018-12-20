Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов

В конце следующего года россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефона или QR-коду без использования банковских карт.

Речь идет о запуске расширенной версии системы быстрых платежей, которая должна распространиться в том числе на расчеты между физическими и юридическими лицами. Реализация пилотного проекта намечена на второй квартал будущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию Национальной системы платежных карт.

За основу авторы идеи взяли опыт Китая, где технология оплаты через QR-коды в метро и предприятиях торговли уже реализована. Дело за малым: нужно, чтобы банки освоили технологию моментального перевода платежей между клиентскими счетами. Аналогичная система для межбанковских платежей в ЦБ уже работает. Эксперты отмечают, что это нововведение изменит модель эквайринга. Как следствие - затраты торговых точек на оплату банковских услуг могут заметно снизиться.

Ранее представители ЦБ говорили, что сначала система быстрых платежей распространится на платежи между физлицами, потом на переводы от физических лиц к юридическим, и лишь в последнюю очередь коснется расчетов между компаниями.