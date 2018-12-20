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20.12.2018 18:03
Рубрика: Экономика

Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов

Текст: Надежда Толстоухова

В конце следующего года россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефона или QR-коду без использования банковских карт.

Речь идет о запуске расширенной версии системы быстрых платежей, которая должна распространиться в том числе на расчеты между физическими и юридическими лицами. Реализация пилотного проекта намечена на второй квартал будущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию Национальной системы платежных карт.

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За основу авторы идеи взяли опыт Китая, где технология оплаты через QR-коды в метро и предприятиях торговли уже реализована. Дело за малым: нужно, чтобы банки освоили технологию моментального перевода платежей между клиентскими счетами. Аналогичная система для межбанковских платежей в ЦБ уже работает. Эксперты отмечают, что это нововведение изменит модель эквайринга. Как следствие - затраты торговых точек на оплату банковских услуг могут заметно снизиться.

Ранее представители ЦБ говорили, что сначала система быстрых платежей распространится на платежи между физлицами, потом на переводы от физических лиц к юридическим, и лишь в последнюю очередь коснется расчетов между компаниями.

Перевести деньги с карты на карту Visa станет проще
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