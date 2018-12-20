"Русал" приветствует намерение минфина США снять с него санкции

Акции алюминиевого гиганта "Русала" на открытии торгов Московской биржи выросли на 40 процентов после того, как в США заявили о планах исключить компанию из санкционного списка, правда, на определенных условиях. По ним основной владелец компании Олег Дерипаска должен передать часть ее активов, ведь сам бизнесмен останется под санкциями США.

Но даже при таких условиях в "Русале" приветствуют решение OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделения американского минфина, которое занимается вопросами правоприменения в области санкций. Алюминиевый гигант, который занимается поставками "чушек" для автопрома, авиапрома в том числе и в США, продолжает работу, "необходимую для возвращения компании в нормальный режим", говорится в сообщении.

Однако подчеркивается, что гарантий снятия санкций пока нет, и поэтому инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании.