. События года 2018

Финансовый Университет РФ проанализировал более 100 миллионов полисов ОСАГО с 2014 по 2018 год и выяснил, что самые рисковые водители - это молодые автовладельцы 18 лет, а самые безаварийные - пенсионеры с 58 до 65 лет. Для более справедливого расчета коэффициента для каждого водителя нужно ввести более четкую градацию значений, что поможет снизить стоимость полиса ОСАГО для определенных групп автовладельцев. В частности, коэффициент "возраст-стаж" увеличить для 20-летних водителей, а для 40-летних - снизить.

Результаты исследования показывают, что соотношение уровня риска между молодыми водителями и возрастными (63 года) различается в 5,9 раз. В частности, водители в возрасте 18 лет имеют самый высокий риск, в промежутке 18-30 лет этот риск быстро снижается, но все равно остается на значительном уровне. Затем, в возрасте 47-57 лет, уменьшение риска замедляется, а для автовладельцев 58-65 лет представляет собой самое маленькое значение.

Если проанализировать риски в отношении стажа водителей, то можно увидеть, что между самой неопытной частью водителей (без опыта вождения) и самой надежной группой (44 года стажа) имеется разрыв в 6,3 раза. Причем риск быстрее всего снижается на промежутке от 0 до 18 лет стажа, а потом постепенно и медленно до значения стажа в 45 лет.