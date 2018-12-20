Сенат США принял временный бюджет

Сенат США по итогам голосования принял временный бюджет до восьмого февраля 2019 года. Теперь законопроект рассмотрит палата представителей, а после его должен подписать президент США Дональд Трамп. Если он этого не сделает, правительству придется приостановить работу из-за отсутствия финансирования.

Принятый бюджет не включает пять миллиардов долларов, которые Трамп требовал на строительство стены на американо-мексиканской границе, пишет РИА Новости. Обсуждение этого вопроса продолжится в январе в новом созыве конгресса.

Ранее глава Белого дома заявлял, что не подпишет бюджет, если в нем не будут предусмотрены средства на строительство пограничной стены. Позже его советники дали понять, что президент согласен на временный бюджет и дальнейшие дебаты по поводу стены в конгрессе.