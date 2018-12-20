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20.12.2018 13:33
Рубрика: Культура

Швыдкой рассказал об обмене культурными ценностями между РФ и Германией

Текст: Александр Алексеев
В ФРГ снова обратились к России с просьбой вернуть культурные ценности, которые были перемещены из немецких музеев на территорию Советского Союза по итогам Второй мировой войны. При этом в немецком посольстве в Москве сообщили о добровольном возвращении в 2018 году четырех российских предметов искусства. Но Германия требует вернуть ей намного больше…
Фото: depositphotos.com
Семь музеев, которые откроются в новом году

Германия захотела забрать из московского Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а из Эрмитажа - троянскую коллекцию Генриха Шлимана и тысячи уникальных золотых предметов и украшений IX века до нашей эры. Причем, в ФРГ высказали свои претензии в тот период, когда страна все чаще принимает сторону Киева в сложных и снова обострившихся к концу года отношениях между Россией и Украиной…

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил сегодня, что возможность обмена ценностями будет обсуждаться лишь после выстраивания политического диалога с немецкими властями.

Прямая речь

Михаил Швыдкой:

- В ту пору, когда я был министром культуры (с 2000 по 2004 годы - прим. "РГ"), шел живой диалог на эту тему. Мы обсуждали все, что можно было вернуть в рамках действующего законодательства, и какие-то вещи на обменной основе возвращались, например, витражи Мариенкирхе из Франкфурта-на-Одер". Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны. В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами, вести такой разговор бессмысленно.

Культура Культурный обмен
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