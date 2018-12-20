Сибиряки создают мощный накопитель энергии

В Новосибирске запускается первое в России производство "бесперебойников". Благодаря им значительно будет повышена эффективность электроснабжения предприятий и даже целых городов, так как система во время аварийного отключения основного энергопитания даст возможность снабжать их электроэнергией.

Первый российский накопитель электроэнергии большой мощности в начале года презентовали Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), выступивший разработчиком, и дочернее предприятие компании "Системы постоянного тока" ("СПТ"). Сейчас, как сообщил директор "СПТ" Вячеслав Колесников, процесс вышел на финишную прямую. "В январе мы открываем опытно-промышленный участок по выпуску "бесперебойников" и планируем выполнить первые три заказа", - сообщил Колесников. Он уточнил, что накопители такой мощности в России еще не производили, их вообще выпускают всего несколько производителей в мире.

В числе первых заказчиков - предприятия нефтегазовой отрасли, также есть заинтересованность со стороны компаний, работающих в области возобновляемой энергетики. Однако, как известно, основными потребителями накопителей в зарубежных странах являются домохозяйства и муниципалитеты, на них приходится до 80 процентов продаж.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже высоко оценил перспективы применения систем накопления. "У нас все системы жизнеобеспечения завязаны на электроэнергию, и везде нужен резерв. Например, в случае сбоя с подачей электроэнергии мы просто утонем в сточных водах. Другое применение накопителей - жилые дома. Сейчас в каждом высотном доме на случай пожара должен стоять дизель-генератор для обеспечения работы лифта. Этот генератор банально простаивает. Вместо него можно ставить накопитель, который мог бы параллельно решать другие задачи", - отметил градоначальник.

Мэр предположил, что в Новосибирске может возникнуть целый кластер по производству систем накопления энергии: аккумуляторы для "бесперебойников" поставляют завод "Лиотех" и Новосибирский завод химконцентратов, суперконденсаторы - завод радиодеталей "Оксид".

Всего в производстве накопителей могут быть задействованы около двадцати местных предприятий, которые поставят до 95 процентов комплектующих. Пока инженерам не удалось заменить только импортные контроллеры.

Накопители повысят эффективность и надежность электроснабжения потребителей

Накопители электрической энергии разработаны на кафедре электроники и электротехники НГТУ под научным руководством проректора по учебной работе доктора технических наук Сергея Брованова, техническое сопровождение осуществлял завкафедрой электротехники и электроники профессор Сергей Харитонов. Как рассказали в НГТУ, суть российской разработки заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электроэнергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Пока разработаны два накопителя: СНЭ-1 мощностью 100-500 КВт и СНЭ-2 мощностью 2-32 МВт. Накопитель в два мегаватта может в течение часа обеспечивать током населенный пункт среднего размера, а устройство в 32 МВт - небольшой город.

"Разработанные накопители повысят эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электроэнергии. Это позволит снизить износ электросетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель, - обеспечение дополнительной электроэнергией во время пикового потребления", - отметил Сергей Брованов.

Российская разработка существенно дешевле зарубежных аналогов. Предварительно накопитель СНЭ-1 оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

В техническом университете отметили, что на достигнутом не остановятся. Здесь планируют увеличить мощность своих накопителей благодаря использованию высоковольтных полупроводниковых преобразователей. Сейчас в НГТУ начинают работать над преобразователем высоких напряжений энергии.

Справка

Проекты СНЭ-1 и СНЭ-2 выполнены в рамках гранта Минобрнауки России. Также в нем участвует "Роснано": наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" утвердил решение о создании совместной с "СПТ" компании "Системы накопления энергии", которая и будет заниматься инжинирингом накопителей. "СПТ" уже имеет опыт установки бесперебойных источников питания, в 2017 году компания оборудовала Сколково системами электроснабжения мощностью около 200 КВт.