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20.12.2018 12:35
Рубрика: В мире

СК возбудил дело после очередного обстрела Донецка украинскими ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после очередного обстрела украинскими военнослужащими города Донецка.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, это произошло 13 декабря. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате случившегося получил ранения мирный житель.

В СК РФ отметили, что украинские силовики действовали умышленно, они нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему.

Накануне ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести новое перемирие с 22 декабря 2018 года, чтобы дать людям возможность нормально провести праздничные дни. В 2017 году стороны прекратили боевые действия с 23 декабря на период новогодних и рождественских праздников.

В мире экс-СССР Украина Происшествия Преступления Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины
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