СК возбудил дело после очередного обстрела Донецка украинскими ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после очередного обстрела украинскими военнослужащими города Донецка.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, это произошло 13 декабря. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате случившегося получил ранения мирный житель.

В СК РФ отметили, что украинские силовики действовали умышленно, они нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему.

Накануне ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести новое перемирие с 22 декабря 2018 года, чтобы дать людям возможность нормально провести праздничные дни. В 2017 году стороны прекратили боевые действия с 23 декабря на период новогодних и рождественских праздников.