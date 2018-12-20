С героями у нашего времени дело обстоит так себе. Зато антигероев за последние годы скопилась целая галерея, всех видов и размеров. Один из таких типажей - врач, который осматривает бумажки вместо пациента, равнодушен или груб. Второй отрицательный персонаж - хамоватый, болтливый, но не слишком-то умный чиновник местного масштаба. Из тех, кто не стесняется под видеозапись советовать пенсионерам питаться "макарошками". Молодежи он предлагает ничего не ждать от государства, поскольку оно им "ничего не должно" и родителей "рожать не просило". От журналистов требует "правильно" цитировать его проповеди или почтительно молчать.

Сюрприз: ни те, ни другие, ни третьи почтения и смирения не высказывают. Выражают возмущение, в чем находят поддержку у высших лиц государства. Врачей-рвачей или высокопоставленных хамов с треском показательно увольняют. Наглым чиновникам премьер-министр советует "мозги включать", если идешь во власть. А президент отчитывает тех, кто "поплевывает спокойно", сидя в высоком кресле. Однако рядовые антигерои, как кот из басни, пока что "слушают да едят", несмотря на начальственный гнев. И людям это очень не по душе.

Быть как все

По данным социологов Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, на первом месте среди запросов, которые выдвигает общество, стоит сейчас универсальное понятие "справедливость". Не уравниловка, не распределение денег поровну и без учета личных заслуг. Справедливость в более высоком смысле. Как равенство всех перед законом, уважение к каждому человеку вне зависимости от его положения в обществе. Почему одним пресловутые "макарошки" и прожиточный минимум, а другим совсем иная потребительская корзина, полная деликатесов и разнообразных благ? Почему одним комфорт и внимание в частных клиниках, а вторые не могут получить даже талон к районному терапевту? Почему тебя все чаще "встречают по одежке" в присутственных местах и ведут себя с просителями как барин с крепостными? Люди не просто ищут ответ, они его требуют.

В 2014 г. пункт "социальная справедливость" на первое место в иерархии ценностей ставили меньше половины (47%) опрошенных. Сейчас таких россиян большинство - 59%. Права человека, демократию и свободу самовыражения личности в этом рейтинге отметили 37% (на 10% больше, чем прежде). А вот о "возвращении к национальным традициям" упоминают уже не треть (35%), а немногим больше четверти респондентов (27%). Относительно немного сейчас сторонников лозунга "Россия для русских" (12%) или, наоборот, сближения с Западом (14%). Как и раньше, 32% мечтают о том, чтобы наша страна вновь стала великой державой. За "твердую руку" и сильную жесткую власть ратуют те же 26%. За свободный рынок, частную собственность и минимальное вмешательство государства в экономику выступают 14%. В этих вопросах все по-прежнему.

В ходе девятой по счету волны опросов по рекордно широкой репрезентативной выборке (4000 человек) объектом внимания социологов ФНИСЦ РАН в очередной раз стали болевые точки в массовом сознании россиян. Исследования в рамках этого проекта (при финансовой поддержке РНФ) идут с момента начала кризиса - с осени 2014 г. Данные опросов показывают: в последние полгода негативные умонастроения в обществе сильно выросли. Еще в апреле 2018 г. 45% считали, что перемены последних лет пошли России на благо, а 36% - что они ухудшили ситуацию, 24% - что все осталось как есть. Осенью 2018 г. соотношение изменилось: оптимистов стало лишь 27%, пессимистов - больше половины (54%), нейтралитет держит каждый пятый респондент - 19%. Резко (с 32% до 18%) сократилось число тех, кто надеется на успешные перспективы развития страны, в молодежной когорте контраст несколько меньше - 33% и 22%, среди малообеспеченных и пожилых граждан - острее. Впрочем, странным было бы ожидать чего-то иного на фоне недавних пенсионных нововведений и прочих "непопулярных, но необходимых мер" оздоровления экономики.

Некоторые проблемы, на которые исследователи обращают в своем докладе внимание, с ростом цен и повышением пенсионного возраста напрямую не связаны. Но для российского общества они были и остаются знаковыми. Например, ситуация в бесплатной медицине и образовании, произвол и безнаказанность чиновников. Или случаи, когда малообеспеченные граждане чувствуют себя в обществе "людьми второго сорта" только из-за толщины кошелька. Сигналы острого неблагополучия уже прозвучали. Именно такие вещи бьют по самым уязвимым болевым точкам общества, разрушают его веру в столь важную для людей справедливость, расшатывают авторитет власти всех уровней. И с этим надо что-то делать как можно быстрее и эффективнее.

Нездоровый интерес

Большинство россиян оценивают свое материальное и социальное благополучие на твердую "троечку". Хорошо, по их словам, питаются 37%, удовлетворительно - больше половины (56%), плохо - 7%. Жилищные условия в целом неплохие у 52%, у 37% хорошие, недоволен ими каждый девятый - 11%. Хорошо и удовлетворительно обстоят дела с возможностью провести досуг у 82% граждан, с одеждой - у 89%, в целом материально обеспеченными себя считают 78% (22% сказали, что с финансами у них дело плохо). Это, конечно, явно не общество всеобщего благоденствия, но показатели и не самые худшие для послекризисного периода. Однако любой позитив меркнет на фоне того, как люди воспринимают ситуацию с общедоступной медицинской помощью. Почти половина граждан (42%) считают, что доступа к качественной медицине у них практически нет. Удовлетворены своими возможностями в этой сфере 46%.

Такие вещи бьют по самым уязвимым болевым точкам, разрушают веру людей в справедливость, расшатывают авторитет власти

Считают их "хорошими" лишь 12%. И это "средняя температура по больнице", то есть общая цифра без учета "отдельных категорий граждан". Даже среди тех, кто в целом считает себя здоровым человеком, четверть опрошенных (25%) качеством медицины недовольны. Среди людей с плохим здоровьем, то есть наиболее нуждающихся во внимании врачей, такой ответ дали 70%, а хорошим назвали доступ к медицине лишь трое из каждых ста таких респондентов. Чем человек обеспеченнее, тем он тоже оптимистичнее. Но если нет - платная медицина ему не по карману, а бесплатная часто "вне зоны доступа". Сложнее всего приходится, как в известной пословице, "бедным и больным". А еще тем, у кого в семье есть неработающие пенсионеры и просто пожилые люди, иждивенцы, инвалиды и так далее.

Особенно настораживает то, что ситуация с медицинской помощью в стране после кризиса так и не выровнялась. Больше всего негативных оценок люди стали давать ей с 2014 по 2015 г., то есть на пике кризиса. Показатели немного улучшились год спустя, но так и застыли в виде "плато". Сейчас они снова снижаются, притом что ситуация с жильем, питанием, одеждой, возможностями проводить досуг и отпуск, а также с доходами пусть медленно, но все-таки улучшается. Хотя к предкризисному уровню она так и не вернулась.

По одежке

Видеоролик всколыхнул полстраны: учительница доводит до слез девочку за то, что на кофте у нее дырка. "Ты что, приемная? Мне тут намекнули…" Такие вещи тоже становятся прямым попаданием в болевые точки. Как показывают социологические опросы, россияне намного чаще, чем в прежние годы, стали говорить о том, что их "дискриминируют по имущественному признаку". Говоря проще - унижают человека за то, что он бедно одет или плохо выглядит, не может купить ребенку дорогой телефон или отдать его в престижную школу, едет на старой развалюхе-машине по одной полосе с каким-нибудь "Бентли", вынужден ходить беззубым, потому что стоматология не по карману, и так далее. Еще пять лет назад, в 2013 году, о таких примерах из собственного опыта говорили только 5% респондентов, сейчас - 14%. Сетовали люди и на то, что их обижают "из-за возраста" - не только старшего, но и слишком молодого. О таких фактах упомянули 16% опрошенных. Гораздо реже люди жалуются на негативное отношение, связанное с их полом (7%), политическими взглядами (5%), национальностью (3%) или вероисповеданием (3%).

По данным опросов, больше всех страдают от дискриминации "из-за бедности" неработающие пенсионеры (на подобные факты указали 18% в этой группе). На рынке труда сейчас все-таки действуют законы, которые запрещают отказывать людям в приеме на работу из-за их возраста. Но как быть, если врачи отказываются везти в больницу пожилую пациентку - "чтоб старая бабка статистику не портила", так и говорят. Когда многодетную семью, которая подает заявление о пособии, презрительно кличут "нищебродами". Пожилому человеку "впаривают" ненужные услуги и даже не пытаются защитить от мошенников.

Грубят и унижают просителей в официальных кабинетах. Многие пожилые и малообеспеченные люди значение слова "дискриминация" не знают, однако сталкиваются с ней на каждом шагу. Тяжело в этом отношении приходится жителям городов-миллионников (18%) и крупных центров с населением до 500 тысяч человек (19%). На селе чувствуют себя "униженными и оскорбленными, потому что бедными" лишь 10% опрошенных, хотя и это немало.

Есть, правда, один момент чисто психологического свойства. Многие из тех, кто раньше покорно стерпел бы подобное отношение к себе, сейчас мириться с ним не станут исключительно потому, что такие случаи выплескиваются в СМИ и широко обсуждаются. Общество понимает, что несправедливость не норма, говорит об этом вслух, учится не терпеть обиды молча. И реагирует более эмоционально. В чем-то это похоже на "рост заболеваемости", когда больных становится по статистике "больше", потому что диагнозы ставят точнее. Но без лечения в любом случае не обойтись.

Дело осложняется тем, что современные "бедные люди" сегодня, по собственному признанию, практически исчерпали возможности получить дополнительный доход и как-то поправить свое материальное положение. Без помощи государства подавляющему большинству граждан не обойтись. Они понимают, что бедность для них - это всерьез и надолго, и хорошо если не в наследство детям. В конце 2018 г. более половины (52%) россиян говорили, что самостоятельно им и их семьям не выжить, и лишь 48% были уверены, что себя и свою семью как-нибудь прокормят сами. Чаще других уповают исключительно на государство неработающие пенсионеры (86% в этой группе). Больше прочих уверены в себе те, у кого в семье все работают, а иждивенцев нет - среди них "не выживут без госпомощи" лишь 4%. Оптимистично настроены люди до 30 лет, среди которых две трети (62%) считают самостоятельную жизнь вполне возможной. С возрастом число пессимистов-патерналистов прибывает, и в когорте 51-60-летних таких уже больше половины - 55%. По всей вероятности, полувековой рубеж возраста - это своеобразный водораздел, после которого люди теряют уверенность в своих силах и возможностях.

Коррупция как коррозия

Чиновники же, похоже, этой уверенности не теряют никогда. И живут вполне по заветам классика, усвоенным еще в школе, - "каждая пчелка с каждого цветочка берет взяточку". Значительное число россиян убеждено, что борьба с коррупцией в стране должна идти гораздо решительнее, чем это происходило до сих пор.

Отвечая на вопрос, в каких переменах нуждается общество, 51% граждан называли "усиление социальной справедливости, жесткую борьбу с коррупцией в верхних эшелонах власти". В их глазах это важнее, чем "экономические реформы, нацеленные на преодоление нефтегазовой зависимости экономики России" (42%), "развитие науки, образования, здравоохранения и культуры" (37%) и даже "укрепление обороноспособности страны" (28%). Правда, все же среди проблем, которые людей больше всего тревожат, коррупция сейчас не на первом месте. Гораздо острее воспринимается рост цен, кризис системы ЖКХ и рост коммунальных платежей, бедность и низкие зарплаты, сокращение доступа к бесплатному образованию и медицине.

Кто же в обществе, по мнению россиян, "всех жаднее, всех хитрее и наглее" и особенно часто берет взятки? Если сравнивать данные 2005 и 2018 годов, то разница мнений бросается в глаза. Возглавляет антирейтинг "власть на местах" те самые любители "макарошек". Только сейчас их обвиняют в коррупции не 41%, как 13 лет назад, а все 50%. Подозревают люди в этом грехе и правоохранителей - 34% и 40% респондентов соответственно. Сыграли свою роль крупные коррупционные скандалы и процессы, которые широко освещались в СМИ. Сейчас 39% респондентов считают коррумпированной федеральную исполнительную власть, раньше так думали лишь 17%. На четвертом месте - судебная система (22% в 2005 г. и 37% сейчас). Люди чаще стали причислять к коррупционерам крупный бизнес и медиков (показатели выросли на 9% в каждом случае, до 27-28%). Четверть граждан (25%) уверены, что коррупция как коррозия - разъела "общество в целом". Как ни странно, но не слишком высоки оказались эти показатели у политических партий (12%), СМИ (11%), у военкоматов (10%), парламента (9%) и шоу-бизнеса (5%). А сколько в свое время было вокруг них шуму - мол, "продажные все…"

Государство может поставить себе плюс. Антикоррупционные законы стали действительно работать

Среди причин того, что коррупцию изжить пока не удается, респонденты называли прежде всего жадность и аморальность чиновников (45%, в полтора раза больше, чем в 2005 г.). А вот государство может поставить себе скромный плюс. Люди теперь гораздо реже думают, что в сфере борьбы с коррупцией оно неэффективно, а законы несовершенны. Раньше так полагали треть опрошенных (33%), сейчас - лишь четверть (24%). По всей видимости, антикоррупционные законы наконец стали действительно работать. О сращивании интересов бюрократии и крупного бизнеса сказал каждый пятый респондент (20%), о низкой правовой культуре самих граждан - 11%. О том, что в сфере борьбы с коррупцией ситуация становится лучше, говорит сейчас примерно каждый пятый - 21%. Треть (31%) придерживаются противоположного мнения, а половина (48%) думает, что все как было, так и есть. И подобный расклад голосов - сама стабильность. Примерно одинаковым он остается уже 4 года.

Правда, не бывает "руки берущей" без руки второй - дающей. 16% респондентов признались, что им самим нередко приходилось давать взятку для решения своих проблем, для 32% это были единичные случаи. 36% никогда не улаживали свои дела за деньги или с помощью подарков. А 16% отвечать попросту отказались. Отрадно то, что молодые люди до 30 лет имеют дело со взяточниками значительно реже старших (71% - ответы "в единичных случаях" и "никогда"), примерно так же говорят те, кому от 41 до 50 лет. Старшее поколение более пессимистично, "никогда их не давали" на вопрос о взятках ответили примерно треть респондентов.

В целом же, полагают исследователи, по сравнению с 2000-ми годами наше общество гораздо меньше готово потакать взяточникам и подогревать их аппетиты. Коррупцию перестали воспринимать как нечто привычное и неизбывное. 13 лет назад больше половины (54%) россиян вообще не верили, что над ней возможна победа. Сейчас таких пессимистов осталось меньше трети - 31%. И если раньше люди в этой борьбе уповали в основном на "политическую волю" первых лиц государства (29%), то сейчас так думают лишь 13% граждан. На торжество закона надежд сейчас в обществе гораздо больше. Главное - чтобы они оправдались.

Комментарий

Михаил Горшков, академик РАН, директор ФниСЦ РАН

Михаил Константинович, перефразируя советский шлягер, "есть ли у коррупции начало, нет ли у коррупции конца"? Почему эта тема внезапно стала одной из самых обсуждаемых и есть ли шанс, что однажды она станет неактуальной?

Михаил Горшков: Важной она была для нас всегда и останется еще надолго. Но последние годы в России прошли под знаком борьбы с коррупцией на всех уровнях - от местного депутата до федеральных министров или "силовиков". Скандалы громкие, сроки реальные. Общество восприняло это как знак перемен. Кроме того, борьба с коррупцией - идеальный лозунг, который используют все политические партии и движения вне зависимости от цвета их знамен. 2017-2018 годы были временем активных кампаний, это тоже сказалось. Конечно, надо понимать: социологи по итогам массовых опросов могут судить лишь о коррупции на бытовом уровне. Что происходит "наверху", в крупных корпорациях и властных структурах, люди узнают опосредованно, когда правоохранители начинают "огонь по штабам" и результаты попадают в СМИ. Но запрос на такую борьбу в обществе очень силен.

Что лучше - всех взяточников посадить или всех перевоспитать?

Михаил Горшков: Люди не до конца определились, что лучше - карать отдельных жадных чиновников или полностью менять правила игры, систему взаимодействия властных институтов. Поэтому "точечные посадки" самых одиозных персон встречают одобрение и несколько снижают градус общего возмущения. Но, безусловно, нужны серьезные и масштабные меры, которые позволили бы сгладить самые острые неравенства, от которых российский социум страдает больше всего. Между бедными и богатыми людьми, между власть имущими и "обычными" гражданами без привилегий, между работодателями и наемными работниками, чьи права постоянно под угрозой, и так далее. Когда чиновник или хозяин бизнеса позволяет себе говорить с людьми барским, пренебрежительным тоном, это уже не коррупция, а социальная несправедливость. Куда более серьезная болевая точка для общества.

В последнее время с экранов и новостных лент не сходит Париж. А способны ли наши люди на подобные разрушительные протесты?

Михаил Горшков: Скорее нет. У нас другая культура участия в политической жизни. Опросы показывают, что половина россиян выступает сейчас за перемены и реформы и практически столько же - за стабильность в стране. Четкую готовность примкнуть к митингам и демонстрациям с политическими требованиями выразили в октябре 2018 г. только 6% граждан, с экономическими - 11%, притом что недовольных той же пенсионной реформой было достаточно много, а остроту проблем помогло снизить только вмешательство президента. 81% россиян в политических акциях участвовать не собираются, 68% говорят так о протестах под экономическими и социальными лозунгами. По сравнению с 2012 г., когда проходили "болотные марши", в России стало на 10% меньше тех, кто такие акции одобряет. Число тех, кому подобные формы протеста безразличны, выросло с 33% до 45%. При этом россиян не назовешь равнодушными - они достаточно хорошо информированы о событиях в стране и в мире, обсуждают их между собой. Не интересуются политикой меньше трети граждан. Власть на выборах разных уровней получила достаточный кредит доверия. И у нее есть все возможности для диалога с людьми и работы на их благо. Вопрос в другом: всегда ли властный ресурс "работает" управленчески профессионально, адекватно ли он отражает базовые интересы и текущие запросы людей?