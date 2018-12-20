Информация о дронах на ВПП парализовала работу аэропорта в Лондоне

Лондонский аэропорт Гатвик прекратил прием и отправку самолетов после сообщений о двух беспилотниках над взлетно-посадочной полосой (ВПП).

В пресс-службе воздушной гавани журналистам рассказали, что к ним поступила информация сразу о двух дронах. В целях безопасности было решено приостановить операционные действия на ВПП. Началось расследование инцидента.

Всего в Лондоне пять аэропортов. Самый загруженный - Хитроу. Гатвик за год он обслуживает более 45 миллионов пассажиров. Это немало, учитывая, что воздушная гавань имеет всего одну взлетно-посадочную полосу.

Добавим, что в феврале этого года другой британский аэропорт Лондон-Сити закрывали на несколько часов из-за обнаруженной рядом с ВПП бомбы времен Второй мировой войны. Неразорвавшийся снаряд находился в Темзе. Полиция тогда создала 200-метровую зону отчуждения, а аэропорт прекратил прием и отправку лайнеров.