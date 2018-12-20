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20.12.2018 16:28
Рубрика: Власть

Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации разработал предложения по защите интересов региональных телеканалов в связи с переходом на цифровое телевещание в следующем году, сообщил в Twitter председатель временной комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"В Совфеде при ключевом участии комиссии по информационной политике разработан ряд предложений по защите интересов граждан и региональных каналов при переходе на цифровое телевещание", - написал он. "Завтра Совфеду будет представлен проект постановления, содержащий эти меры. Будем держать руку на пульсе", - добавил сенатор.

Месяц назад на одном из пленарных заседаний верхней палаты парламента тему сохранения региональных телеканалов после смены форматов подняла первый зампред комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По словам сенатора, региональные каналы - порядка 70 по всей стране - окажутся под угрозой закрытия, поскольку не смогут самостоятельно поддерживать аналоговый сигнал. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комиссии Пушкова совместно с комиссией СФ по развитию цифрового общества разработать предложения по защите интересов региональных телевещателей.

Напомним, отключение аналогового телесигнала начнется в России в следующем году и пройдет в три этапа - до 1 июля. На смену ему придет цифровое вещание. Предполагается, что по всей стране будут доступны 20 бесплатных телеканалов в высоком качестве и три радиоканала. Региональные телевещатели не смогли занять 21-ю кнопку в этом пакете, поскольку не удовлетворяют требованиям по объему собственного контента.

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