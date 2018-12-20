Стала известна личность третьего задержанного в КНР гражданина Канады

Преподаватель Сара Макайвер стала третьим задержанным в Китае гражданином Канады. Об этом в среду сообщил телеканал CBC, ссылаясь на информированный источник в канадском правительстве.

О задержании стало известно в среду. По данным телеканала, эта женщина - учитель из провинции Альберта. Что именно она преподавала в Китае - не уточняется, пишет ТАСС. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, задержание третьего гражданина страны в КНР не связано с двумя первыми.

На минувшей неделе власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига. Позже появилась информация о задержании в Даньдуне еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора, чья компания занималась организацией турпоездок в КНДР. Оба канадца подозревается в подрыве нацбезопасности Китая.

Отношения Канады и Китая обострились на фоне задержания канадскими властями финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов и обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана. Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить ее под залог.