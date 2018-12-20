Стали известны подробности наезда на остановку в Германии

Жертвой водителя, наехавшего на остановку в немецком городе Реклингхаузен, стала 88-летняя женщина. Ранения получили 6 человек в возрасте от 16 до 67 лет.

Сам водитель также госпитализирован с тяжелыми травмами. Его личность уже установлена. Это 32-летний житель города Хертен, передает ТАСС сообщение местной полиции.

В ведомстве отметили, что не исключают, что наезд был совершен умышленно. Но в этом случае речь может идти не только о возможном теракте, но и о попытке самоубийства.

В настоящий момент полиция продолжает работать на месте происшествия. Ведется расследование.