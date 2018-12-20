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20.12.2018 21:03
Рубрика: Происшествия

Тайные сведения

Обвиняемого в госизмене суд оставил в СИЗО
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания в следственном изоляторе на четыре месяца военному эксперту Владимиру Неелову, обвиняемому в государственной измене.

Как пояснила "РГ" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, санкция продлила содержание Неелова в СИЗО до 25 апреля 2019 года. Следствие по делу обвиняемого ведут сотрудники ФСБ.

Следствие считает, что задержанный передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну.

Бывший московский участковый приговорен к 13 годам колонии за госизмену

Что именно он передавал и кому - неизвестно.

Фабула уголовного дела, то есть его подробности, не разглашается, так как материалы предварительного следствия засекречены.

И судебные заседания проходят в закрытом режиме, потому что на следственных документах стоит гриф "Секретно".

Но посетителей суда и представителей СМИ вчера пустили на оглашение постановления о продлении срока меры пресечения.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в госизмене ученого

Известно, что Неелов - эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов.

Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий.

Также Неелов - автор ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

Неелов был задержан и арестован в октябре и содержится в следственном изоляторе "Лефортово".

По статье 275 УК РФ за госизмену обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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