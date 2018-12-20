Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов

Гражданин Канады Абдулрахман Аль Бахназави приговорен к 40 годам тюремного заключения за то, что планировал серию терактов в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщило министерство юстиции США.

Установлено, что летом 2016 года обвиняемый планировал привести в действие взрывные устройства в метро Нью-Йорка, а также на Таймс-сквер. Канадец приобрел все необходимые компоненты для бомб. Кроме того, он собирался устроить стрельбу на музыкальных концертах, пишет ТАСС.

Аль Бахназави выступал в поддержку ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группровки "ИГИЛ"). Сообщениями о своих планах он обменивался с американцем, проживающем в Пакистане, и гражданином Филиппин. Первый собирался приехать в Нью-Йорк, чтобы стать соучастником терактов, а второй оказывал финансовую поддержку.

Узнать о планах террористов удалось сотруднику ФБР, действовавшему под прикрытием. Он сообщил, что тоже выступает в поддержку ДАИШ и хочет принять участие в совершении терактов. Канадец был задержан в США в мае 2016 года во время подготовки взрывов. Его соучастники в Пакистане и на Филиппинах также арестованы и ожидают экстрадиции в США.

Минюст уточняет, что после освобождения из тюрьмы Аль Бахназави, которому сейчас 20 лет, в течение всей жизни будет находиться под особым надзором властей.