Новости

Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 19:03
Видео: Как выглядят елки от кутюр 18:57
Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина 18:48
"Робб Старк" дал чудовищный прогноз на финал "Игры престолов" 18:30
Вышел трейлер четвертых "Людей в черном" 18:25
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов 18:03
Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя" 17:55
Глава Крыма обвинил западные страны в зарождении нового тоталитаризма 17:50
На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери 17:45
Сергей Лукьяненко выпустил продолжение романа про милиционера-зомби 17:45
Путин оценил работу ЧВК "Вагнер" 17:44
Самарский суд арестовал следователя МВД по делу о крупной взятке 17:42
Московских таксистов предложили ограничить в заказах 17:36
Десантники США уронили с самолета парашют во время учений в Японии 17:35
ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе 17:19
Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга 17:13
США прекращают воздушные удары по "ИГ" в Сирии 17:12
Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия 17:09
Проблемы цифровизации станут главной темой Гайдаровского форума 17:07
Вучич поздравил Путина с Днем работника органов безопасности 17:03
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать 17:01
Volkswagen, Audi и Skoda попали под отзыв в России 17:00
Коляда обратился за помощью к врачу после выступления на ЧР 16:59
Пушков: США сочли Сирию проигранной 16:54
Южная Корея обнародовала новую стратегию госбезопасности 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 18:24
Рубрика: Культура

Театр хороший, когда все вместе

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко отмечает 100-летний юбилей
Текст: Ирина Муравьева
У Музыкального театра на Большой Дмитровке особенная родословная: его основателями были главные реформаторы театральной сцены в ХХ веке Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко. С тех пор прошло 100 лет, но созданный ими театр продолжает жить активной творческой жизнью. Один из лучших музыкальных домов Европы, он открыт новым идеям и контактам, востребован и любим публикой. О том, какими событиями отмечает театр свое 100-летие, какие премьеры предстоят в новом году, о новом векторе в балете, КоOPERAции и спецпроектах для публики рассказали на "Деловом завтраке" в "Российской газете" художественный руководитель оперы Александр Титель, главный дирижер театра Феликс Коробов и художественный руководитель балета Лоран Илер.
Спектакль "Война и мир" Сергея Прокофьева в таком масштабе поставлен впервые в истории. Фото: Светлана Постоенко Спектакль "Война и мир" Сергея Прокофьева в таком масштабе поставлен впервые в истории. Фото: Светлана Постоенко
Спектакль "Война и мир" Сергея Прокофьева в таком масштабе поставлен впервые в истории. Фото: Светлана Постоенко

Макет для Отелло

Ближайшие события к 100-летию театра - гала-концерты и мировая премьера "Влюбленного дьявола" Александра Вустина. Почему вдруг эта опера, написанная по роману Жака Казота, казненного во времена Французской революции, привлекла сегодня внимание театра?

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
После двухлетней реконструкции театр "Современник" вернулся домой

Александр Титель: Мы давно планировали с Володей Юровским поставить что-то современное, поскольку наш театр считался в свое время лабораторией советской оперы. Действительно, когда мы устраивали вечер памяти моего учителя Льва Михайлова, в программе звучала музыка Прокофьева, Шостаковича, Тактакишвили, Слонимского, Рубина, Яначека и многих других. Мы начали искать, и вдруг сразу два человека - дирижер Томас Зандерлинг, сотрудничавший с нашим театром в проекте "Фиделио" Бетховена, и замечательный современный композитор Владимир Тарнопольский - назвали мне оперу Вустина "Влюбленный дьявол". Оказалось, что эта партитура пролежала у него в столе лет тридцать. Когда с ней познакомился Владимир Юровский, она ему очень понравилась. Меня заинтересовала личность Казота. Он был знаменит не только своими литературными опусами, но и тем, что, по легенде, на одном аристократическом ужине предсказал каждому из присутствующих, как он окончит жизнь: кто перережет себе вены, кто попадет на эшафот, кто окажется в петле. Это было во времена, когда все радостно приветствовали революцию, а Казот уже тогда сказал: нечего ликовать, кончится все плохо! В романе "Влюбленный дьявол" интересна постановка вопроса: в литературной традиции дьявол - обычно мужчина (Мефистофель, булгаковский Воланд), а у Казота в роли князя тьмы выступает прелестная девушка. Для меня эта партитура непривычна и по музыкальным ощущениям: с таким составом оркестра, где доминирует перкуссия, я в опере еще не сталкивался.

Началась ли уже работа с Андреем Кончаловским, который ставит у вас "Отелло"?

Феликс Коробов: Да, уже сдан макет спектакля, в ближайшие дни состоится встреча по костюмам. С Андреем Кончаловским у нас было несколько коротких, но важных разговоров: обсудили принципиальные вещи, касающиеся музыкального текста, редакции, направления этой постановки.

Александр Титель: Андрей Сергеевич абсолютно укоренен в процесс, в понимание того, что есть суть репертуарного театра. Когда я ему сказал, что у нас все солисты будут свои, он ответил: и слава богу! Он человек, знающий, что такое команда, воспитанная в определенных художественных и эстетических условиях.

Пульт оперы и балета

Этот музыкальный театр создавался Станиславским и Немировичем-Данченко как режиссерский, но сильной оказалась в театре и дирижерская линия: в разные годы здесь работали выдающиеся советские дирижеры - Сук, Самосуд, Голованов, Китаенко, Проваторов, Михаил Юровский, Колобов и целый ряд крупных дирижеров. Чувствуете ли вы какой-то фундамент, традицию оркестра?

Феликс Коробов: Традиция одна: это качественные, искренние спектакли и честная работа с оркестром, с певцами, с балетом. У нас действительно дирижерская составляющая всегда была на очень высоком уровне. Долгие годы в театре работал совершенно фантастический дирижер Вольф Горелик. Его спектакли - это наш золотой фонд. Когда я учился в консерватории на виолончели, я приходил в Театр Станиславского и играл в его спектаклях. Я садился на последний пульт к нему даже тогда, когда стал концертмейстером Госоркестра: просто получал удовольствие от того, как Вольф Михайлович чувствовал спектакль, как ощущал ритм, форму, которую создавал. Это всегда был отдельный спектакль в спектакле.

Фото: Александр Иванишин/Театральный музей им. А.А.Бахрушина
Алла Демидова и Александр Ширвиндт получили премию "Театральный роман"

Александр Титель: Он был совершенно беззащитен, он был лишен того неизбежного профессионального цинизма, которым все обрастают на своем профессиональном пути: и дирижеры, и врачи, и режиссеры. А он был лишен этого. Делая "Пассажирку" Вайнберга, он не спал ночами. После "Богемы" плакал.

Феликс Коробов: Уже в новое время мы продолжаем сотрудничать со значимыми дирижерами: началось это с приглашения Марка Минковского на постановку "Пеллеаса и Мелизанды", потом с нами работал и Фабрис Боллон, дирижировавший "Тангейзером", и Уильям Лейси в спектакле "Сон в летнюю ночь", и один из самых замечательных советских дирижеров Александр Лазарев. Событием стал приезд к нам на два спектакля "Севильский цирюльник" крупнейшего в мире специалиста по музыке Россини Альберто Дзедды.

Не может быть хорошего результата, если в спектакле  хорошая хореография, но плохой оркестр и плохой свет

Александр Титель: Когда я ему написал письмо с приглашением, он ответил: я бы с удовольствием, но я видел один "Севильский цирюльник" в Москве, и мне это ужасно не понравилось. Тогда я послал ему диск с нашим спектаклем и сопроводил его несколькими словами о том, что поскольку я всегда ищу перекличку времен, рифму времени спектакля, мне кажется, что в "Севильском цирюльнике" его радостному, восторженному времени освободительных революций в Европе начала ХIХ века соответствует послевоенное время в Европе, когда все выжили и поняли, что выжили. Наш спектакль посвящен искусству неореализма. И я получил ответ: приеду!

Редко, когда дирижер в театре дирижирует и балеты, и оперы, как это делает Феликс Коробов. Помимо жанрового разнообразия, это дает возможность работать с абсолютно разными постановщиками: от Григоровича и Ноймайера до Петера Штайна и Туминаса. Удается ли предлагать такого уровня творцам собственные идеи или в основном это путь компромиссов?

Феликс Коробов: Действительно, среди дирижеров, особенно главных, дирижирование балетом непопулярно. Но у меня к балету, кроме любви, есть интерес как руководителя оркестра. Когда я пришел в театр, у нас были два оркестровых состава: в балетном сидели все худшие, в оперном сидели все лучшие. Разница их звучания была катастрофической. Тогда я встал за балетный пульт и смиксовал состав, чтобы уровень музыкального исполнения был достойным и в балете, и в опере. Безусловно, балет имеет свою специфику. И прежде чем начать заниматься балетом серьезно, я должен был научиться разговаривать с балетными на их языке. Мне повезло, потому что балетмейстеры, с которыми я работал, стали моими творческими друзьями. Для Джона Ноймайера, Юрия Вамоша, Михаила Лавровского музыка - это не "ум-па-па", под которую нужно попадать ногами, а важная составляющая спектакля. И я был очень рад, когда на нашей первой встрече с Лораном Илером именно это было произнесено: музыка - одна из важнейших составляющих спектакля. Как пишет Малер, спектакль "хороший, когда все хорошо вместе - певцы, оркестр, художник, режиссер".Не может быть хорошего результата, если в спектакле хорошая хореография, но плохой оркестр и плохой свет.

Лоран Илер: Главное - найти баланс, гармонию между хореографией, музыкой и оркестром. Я настаиваю в балете на музыкальности. Я видел дирижеров, которые совершенно потеряли себя, потому что играли "под ногу". Артисты балета могут капризничать и требовать: здесь побыстрей, а здесь помедленней! Так происходит во всем мире. Но у меня идет постоянная битва: я хочу дать музыке ее место, потому что в балете это его помощь, подмога, опора. И это факт, что все известные хореографы невероятно музыкальные люди.

Мостики для публики

В последнее время театр стал активно работать со зрителями: устраивает открытые репетиции, экскурсии, лаборатории, просветительские программы. Теперь зрителя надо как-то особенно привлекать в театр?

Александр Титель: Сегодня это неизбежная инфраструктура любого музыкального театра: готовить своего зрителя. У нас и прежде были детские спектакли, существовали программы "Знакомство с оркестром", "Путеводитель по оркестру". Но сейчас нам удалось наладить эту работу как некую систему. Европейские театры давно так работают. В Английской национальной опере есть программа ENO Baylis, и я видел, как они работают с больными детьми, с трудными школами. Как-то я был на концерте Лондонской симфониетты в школе, где, судя по контингенту, учились одни бандиты. И надо было видеть ухмылки этих 14-летних подростков, их реакцию на приход музыкантов, и какие потом у них были лица! Четыре музыканта из знаменитой Лондонской симфониетты провели лучший урок музыки на моем веку.

Фото: Юлия Кудряшова/Театр имени Ленсовета
Зрители обсудили спектакль "Русская матрица" Театра имени Ленсовета

Феликс Коробов: В разных странах есть свои традиции: в Америке - это лекции Леонарда Бернстайна, в Англии нет мальчика или девочки 14 лет, которые не посмотрели бы "Путеводитель по оркестру" Бенджамина Бриттена с комментариями великих дирижеров. А в нашей российской жизни часто уходят даже уроки музыки в общеобразовательных школах: это основа для понимания музыки, "три кита" Дмитрия Кабалевского (песня, танец, марш). Я помню, как моя мама, работавшая в Свердловском музучилище, ходила со студентами в общеобразовательные школы на уроки музыки. Свердловск тогда был криминальный город. И классы были трудные. Но дети к концу урока затихали и начинали что-то понимать: по крайней мере, не дали бы сразу же подзатыльник на улице мальчику со скрипкой.

Александр Титель: Об этом уже надо не просто говорить, а надо этого добиваться. Потому что мы свои великие традиции уже потеряли. В этом смысле Советский Союз был одной из самых передовых стран в мире: классическое искусство было доступно для всех, оно пропагандировалось, было повседневной средой культурной жизни А теперь, наоборот: в испанских электричках или в нью-йоркских парикмахерских звучит классическая музыка, а у нас - сплошная дешевка.

Лоран Илер: Мы живем все в более быстром темпе, и нужно адаптироваться к тому, что общество меняется. Это вопрос, какой будет публика завтрашнего дня? Каким образом привлечь ее в театр? Мы открываем двери театра, но при этом надо придумывать мостики, дорожки, по которым публика должна прийти к нам. Все эти междисциплинарные истории придумываются для того, чтобы возбуждать интерес зрителя, отвечать на его запросы. Зрители очень любопытные: они хотят знать, как происходит работа в театре, в чем суть творческого процесса? Мне кажется, надо сделать доступ к театру более демократичным и обязательно привлекать публику к классике: это очень важно.

Лебединый модерн

В Москве сегодня несколько оперных театров,  балетных компаний, концертных залов, имеющих оперный и балетный репертуар. Как вы определяете свою нишу в этом музыкальном ландшафте?

Александр Титель: Эту нишу определил один из основоположников нашего театра Владимир Иванович Немирович-Данченко. Он сказал: у нас "другой театр". Что он понимал под этим определением? Он назвал три кита, на которых должна базироваться репертуарная политика театра: современная опера, классика, которая интерпретирована иначе, чем везде, и музыкальная комедия. В дальнейшем многие европейские театры строились по тем же организационным и творческим лекалам: в частности, "Комише-опер", которую создал в 1947 году в Берлине Вальтер Фельзенштейн (он ставил у нас "Кармен"), Английская Национальная опера в пору, когда была еще репертуарным театром. Может быть, четвертым "китом" для Немировича-Данченко было понятие "ансамбль". Театр опирается на труппу, воспитанную в определенной эстетике, в определенном умении слышать музыку жизни, сочетать ее с музыкой на сцене.

Лоран Илер: Я согласен с тем, что говорил Александр Борисович. Мне кажется, что труппе необходимо иметь свое собственное лицо, свою идентичность. И с самого начала, когда Антон Гетьман предложил мне занять место руководителя балетной труппы, мы говорили о нише театра Станиславского, о том, какое место этот театр занимает в жизни Москвы. Когда я приехал в Москву и увидел артистов, я почувствовал их невероятное желание работать, готовность идти вперед, выкладываться. Поэтому я не приглашаю в труппу людей со стороны: я хочу показать артистов театра Станиславского, их возможности в полном объеме.

В России традиционно большие балетные труппы, поэтому базовым репертуаром остаются большие спектакли. Ваш поворот к современной хореографии, к малоформатным спектаклям встретил понимание у труппы и публики?

Лоран Илер: У нас в репертуаре около 15 больших классических балетов. За то время, как я начал работать в театре, мы сделали четыре вечера, которые состоят из трех-четырех одноактных балетов. Мне было интересно подпитать русских артистов, дать им доступ к новым техникам и стилям. И зрителям также интересно смотреть разнообразные программы. Конечно, у меня классическая школа, и я знаю ее ценность. Но сейчас мы пытаемся делать то, что было упущено. Например, в репертуаре Театра Станиславского не было ни одного балета Баланчина! А ведь это одна из самых больших трупп Москвы.

Фото: Предоставлено пресс-службой Большого театра
Большой театр поставил "Путешествие в Реймс" Джоаккино Россини

Вы будете делать "Дон Кихота" в редакции Рудольфа Нуреева. Чем интересны балетные редакции Нуреева, которые практически не известны в России?

Лоран Илер: "Дон Кихот" - один из лучших балетов в мире: он представляет структуру большого классического балета, каким видел его Мариус Петипа. По поводу версии Нуреева существуют разные мнения, но мне кажется важным показать ее русской публике. Когда Нуреев начал работать в Парижской опере, у него были очень большие амбиции в отношении качества своей работы, поэтому все его балеты - это сложнейшие марафоны, и прийти к их идеальному исполнению возможно именно через усилия, через работу, через требования к самим себе.

Вы получили ранг этуали от Нуреева за партию Зигфрида в "Лебедином озере". В Парижской опере этот балет шел в версии Владимира Бурмейстера, созданной для Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Сегодня этот спектакль еще сохраняется?

Лоран Илер: Нет, сейчас в Париже показывают версию Нуреева. Но действительно это поразительно, что именно после "Лебединого озера" Бурмейстера - символа балета театра Станиславского, я стал этуалью Парижской оперы.

В следующем сезоне балет театра Станиславского впервые выступит в Париже. Какую программу покажет там труппа?

Лоран Илер: В Париже нас просят показать программы современной хореографии. Как правило, российские труппы показывают классические балеты. И когда я говорю о собственном лице театра, я имею в виду то, что сегодня мы имеем в репертуаре целую коллекцию современных балетов, которые могут заинтересовать зрителей. В следующем сезоне мы поедем также в Азию, и там как раз хотят видеть более традиционные вещи: возможно, мы повезем "Эсмеральду" Бурмейстера.

Опера будущего

Готовясь к 100-летию театра, какую стратегию определили для себя?

Александр Титель: Еще лет восемь назад мы сформулировали векторы нашей политики: поставить все знаковые спектакли театра со времен Станиславского и Немировича-Данченко. так появились "Война и мир", "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Кармен", "Сказки Гофмана". Другой вектор - знаменитые партитуры, никогда не шедшие у нас: "Тангейзер", "Аида", "Дон Жуан", "Итальянка в Алжире". И третий вектор - раритеты, в том числе, и музыка ХХ века: "Медея", "Енуфа", "Царь Эдип", "Замок герцога Синяя Борода". В нашем репертуаре сохраняются три оперы и два балета Сергея Прокофьева, гения ХХ века. Я считаю, русский театр может гордиться и бесконечно ставить Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. Они должны быть такими же кумирами публики, как Рихард Штраус в Германии или Пуччини в Италии, Бриттен в Англии. Это вопрос нашего воспитания. Что касается современных авторов, то, начиная со времени открытия Малого зала, когда состоялась мировая премьера "Гамлета" Владимира Кобекина, мы поставили "Кафе "Сократ" на музыку Мийо и Сати, "Метаморфозы любви" Александра Журбина, диптих Леры Ауэрбах и Лены Лангер, "Фрау Шиндлер" Томаса Морса.

Родится ли в недрах нашей лаборатории новый Моцарт или новый Прокофьев, Станиславский или Мейерхольд, жизнь покажет

В театре появился яркий экспериментальный проект: лаборатория молодых композиторов и драматургов КоOPERAция под руководством Екатерины Василевой. В вашем представлении это только лаборатория или новый язык оперы?

Александр Титель: Это очень занимательный проект, и то, что полсотни молодых людей так страстно, рьяно занимаются современной музыкой: певцы, музыканты, либреттисты, драматурги, композиторы, а режиссеры мечтают все это ставить - абсолютно замечательно. Родится ли в недрах этой лаборатории новый Моцарт или новый Прокофьев, Станиславский или Мейерхольд, жизнь покажет. Но там собираются интересные и талантливые люди. И уж, конечно, я буду рад видеть в нашем театре молодых режиссеров, в том числе, моих учеников - Лешу Смирнова, Диму Белянушкина, Таню Миткалеву.

Театр составил хронику своей 100-летней истории, где собрано много интересных фактов: в том числе оказалось, что в оркестре театра почти 60 лет были настоящие, церковные колокола, спасенные Немировичем-Данченко от переплавки. В 90-е годы их отдали назад церкви. Какие колокола звучат теперь в оркестре?

Фото: Piccoloteatro/Virginia Bettoja
Серджио Эскобар: Русские театры более ста раз были у нас на гастролях

Феликс Коробов: Колоколов больше нет. Но мы стараемся заниматься по возможности натуральными звуками. Поскольку я не люблю компьютерное моделирование, у нас есть оркестровые редкости, которых вы больше нигде не услышите. В спектакле "Медея" в момент бури у нас работает старинная "люстра": кусок металла, который треплет ударник, и получается звук бури. В увертюре к "Манон" Массне мы используем "каторжные цепи", которые специально сковали. В "Силе судьбы" у нас висит рельс, изображающий звучание колокола. Разве что в "Войне и мире" реально не стреляем из пушек.

Идею юбилейного вечера можете раскрыть?

Александр Титель: Мы сыграем все лучшее, интересное, разнообразное из того, чем мы занимались и продолжаем заниматься каждый день. На концерте выступят все звезды нашей труппы: Хибла Герзмава, Ксения Дудникова, Лена Гусева, Наташа Мурадымова, Лена Максимова,  Дима Ульянов, два наших замечательных тенора - Нажмиддин Мавлянов и Николай Ерохин, и многие другие. Будут все: лишь бы бог дал здоровье и время. А главное, о чем мы думаем  сейчас, - это, каким будет наш следующий, 101-й сезон.

Справка "РГ"

Предстоящие премьеры юбилейного 100-го сезона:

22,23 декабря. Юбилейные гала-концерты к 100-летию театра.

Трансляция на канале "Культура" 23 декабря в 22.20.

15,17 февраля. Мировая премьера. "Влюбленный дьявол" Александра Вустина. Режиссер Александр Титель, дирижер Владимир Юровский.

20 апреля. Балет Ингер/Браун/Прельжокаж. Дирижер Феликс Коробов.

30 мая. "Отелло" Джузеппе Верди. Режиссер Андрей Кончаловский. Дирижер Феликс Коробов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Театр Музыкальный театр Деловой завтрак Классика с Ириной Муравьевой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья