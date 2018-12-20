Телезрители увидят комедию "Год свиньи" и ретроспективу фильмов Чаплина

Комедия "Год Свиньи" о том, как молодой интерн приходит на работу в "скорую помощь", а попадает в такси. Фото: ТНТ-Premier

Комедия "Год Свиньи", онлайн-платформа ТНТ-PREMIER, 27 декабря

Комедия "Год Свиньи" от создателей сериалов "Ольга" и "Физрук" не появится в российском кинопрокате. Она доступна на платформе ТНТ-PREMIER, которая удивляет зрителей новыми сериалами, которые все потом долго обсуждают. Такими, например, как "Звоните ДиКаприо!" Жоры Крыжовникова, "Домашний арест" Петра Буслова, "Бонус" Валерии Гай Германики и другими.

Жанр комедии преобладает на обозначенной платформе. "Год Свиньи" не станет исключением. И посмотреть фильм можно будет в любое удобное между оливье время.

"Год Свиньи" - это три новеллы, сюжетные линии которых переплетаются в самый последний и самый безумный день в году. По сути это рассказ о том, как молодой интерн впервые едет на дежурство в машине "Скорой помощи", но о реальной помощи пострадавшим придется забыть - ушлый водитель использует служебный транспорт как трансфер. Спешная доставка певичек на корпоративы. Погрузив в машину поп-дуэт "Ваниль", героинь своих грез, интерн еще не знает, что этот Новый год он встретит в очень странном месте…

Под Новый год каждый мечтает о счастье и любви, не исключение и одинокая кассирша, отшитая любовником прямо в канун праздника. Но внезапно упавшая с полки банка сделает ее новогоднюю ночь незабываемой... Бывшему ничего не остается, как прийти ей на помощь... Герои третьей новеллы повязли в любовном треугольнике - беременная жена, ее муж и его усатый брат-близнец. Наконец-то набравшись смелости, усач собирается во всем сознаться своему успешному брату, как тот неожиданно получает разряд током в попытках включить гирлянду. Близнец, размазня и неудачник, всегда завидовал брату и мечтал занять его место. И сейчас у него появляется реальный шанс.

В новой комедии участвуют звезды сериалов телеканала ТНТ и не только их: Максим Костромыкин ("Ольга", "Полицейский с Рублевки"), Юлия Александрова ("Звоните ДиКаприо!"), Алина Алексеева ("Ольга"), Александр Яценко ("Год культуры") и другие. Насколько будет отличаться этот фильм-"оливье" от тех же "Елок", можно будет сравнить также не выходя из дома: с 24 по 27 декабря на СТС в 21.00 - все фильмы из этой франшизы, да еще и телепремьера картины "Елки Новые" (31 декабря).

Ретроспектива фильмов Чарли Чаплина, Россия К, 25-28 декабря, 23.50

Зрители увидят ленты - "Малыш" (25 декабря), "Цирк" (26 декабря), "Новые времена" (27 декабря), "Ревю Чаплина" (28 декабря).

"Малыш" рассказывает, как бедная женщина, не имея возможности заботиться о своем ребенке, оставляет малыша в дорогом автомобиле. И его находит Маленький Бродяга. За "Цирк" Чаплин был номинирован на "Оскар" как лучший актер. Сюжет фильма "Новые времена" родился после рассказа знакомого репортера о том, как молодые фермеры идут работать на заводы, а после четырех-пяти лет работы на конвейере заболевают нервным расстройством.

А "Ревю Чаплина" - это альманах, составленный из трех короткометражных фильмов: "Собачья жизнь, "На плечо!" и "Пилигрим".