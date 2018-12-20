События года

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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

20.12.2018 17:13
Текст: Кира Камнева

Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга

Российский рынок лизинга второй год подряд ставит исторические рекорды. По данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), за 9 месяцев 2018 года объем бизнеса 100 крупнейших лизинговых компаний вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 45%, до 969 миллиардов рублей. Рост нового бизнеса продемонстрировали две трети компаний. В период до 2024 года, как прогнозируют в агентстве, рынок будет расти на 15-25% в год.

Фото: depositphotos.com
Тест: Как банки относятся к пенсионерам

Однако, несмотря на такую впечатляющую динамику, рынок лизинга пока значительно уступает по объемам банковскому кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным ЦБ РФ на 1 ноября, его объем составляет 31,8 триллионов рублей.

Проверьте, знаете ли вы о преимуществах лизинга для корпоративных клиентов.

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