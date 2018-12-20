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20.12.2018 21:41
Рубрика: Общество

Хоровод у Шумакова

Елка в Центре пересадки органов
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Эта елка не совсем обычная. Центр трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова известен во всем мире. В том числе и потому, что спасает не просто тяжело больных детей - тяжелейших, которых ранее спасти было невозможно.
Руководитель Центра имени Шумакова академик Сергей Готье убежден: маленьким пациентам новогодняя елка необходима. Фото: Сергей Куксин/ РГ Руководитель Центра имени Шумакова академик Сергей Готье убежден: маленьким пациентам новогодняя елка необходима. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Руководитель Центра имени Шумакова академик Сергей Готье убежден: маленьким пациентам новогодняя елка необходима. Фото: Сергей Куксин/ РГ

И для этих детей, для тех, кто ждет пересадки, тех, кому ее провели на днях, тех, кто уже совсем не дети, а взрослые здоровые люди, - их всех перед Новым годом собирает на елку центр Шумакова. Это традиция. Не удивляет, что в елочном хороводе не только дети, но и их сопровождающие - мамы, папы, бабушки, дедушки. Да, хоровод обязателен. Да, игры. Да, гримеры разрисовывают желающих, и они становятся персонажами любимых сказок. Да, выступают клоуны. А еще, как принято теперь говорить, "в рамках елки" идет награждение доноров - тех, кто отдал свой орган для спасения другой жизни.

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