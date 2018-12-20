Новости

Представлены доказательства внеземного происхождения жизни 14:06
Путин пошутил про войну с бюрократией 14:05
У Путина попросили мост через Лену 14:01
Пик предновогодних пробок выпадет на 26 декабря 13:59
Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую гвоздь 13:52
Владимир Путин развеял мифы о низких запасах газа в России 13:48
Орден Франциска Скорины вручен директору Третьяковской галереи 13:45
Путин отметил взаимное доверие России и КНР 13:44
В пермской школе мальчик получил двойку за цвет рубашки 13:40
Путин считает избыточным запреты на рэп-концерты 13:40
Владимир Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России 13:37
Обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в декабре 13:37
Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания 13:33
На поддержку промышленности будет выделено 1,4 трлн рублей 13:32
На Дону экс-глава бюро медико-социальной экспертизы осужден за взятки 13:30
На Кубани завели дело на псевдоврачей, обманувших две тысячи человек 13:28
В Самаре возбудили дело против следователя МВД за крупную взятку 13:25
В Ростовской области задержана контрабандистка косметики 13:16
Москвичи увидят "холодное полнолуние" 13:13
В Петербурге врача заподозрили в изнасиловании пациенток под наркозом 13:12
Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для детей в Петербурге 13:10
Севастополь получил акции аэропорта Симферополь 13:05
В Германии не будут судить бывшего охранника концлагеря 13:04
В новом Suzuki Jimny обнаружили неприятную особенность 13:03
Президент пообещал уделить внимание быту новосибирских ученых 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 13:04
Рубрика: В мире

В Германии не будут судить бывшего охранника концлагеря

Текст: Юрий Когалов

Земельный суд Франкфурта-на-Майне отказался судить бывшего надзирателя концлагеря Майданек в связи с состоянием здоровья 97-летнего обвиняемого. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на решение суда.

Фото: Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
"Железные дороги Нидерландов" выплатят компенсации узникам концлагерей

В нем отмечается, что из-за своей болезни мужчина не может подобающим образом участвовать в процессе. По словам судьи Вернера Грешеля, Иоганн Р. может просто не дожить до вынесения вердикта. Впрочем, это решение не окончательное, сторона обвинения еще может подать апелляцию.

Напомним, в августе 2017 года прокуратура Франкфурта-на-Майне предъявила бывшему надзирателю обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Согласно обвинительному заключению в период с августа 1943 года по январь 1944 года он служил в пятой роте батальона СС "Мертвая голова" и регулярно нес караульную службу в концлагере Майданек неподалеку от польского города Люблин. В прокуратуре считают его причастным к смерти 17 тысяч евреев, которые были убиты там.

В мире Европа Германия Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России