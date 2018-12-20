В Германии не будут судить бывшего охранника концлагеря

Земельный суд Франкфурта-на-Майне отказался судить бывшего надзирателя концлагеря Майданек в связи с состоянием здоровья 97-летнего обвиняемого. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на решение суда.

В нем отмечается, что из-за своей болезни мужчина не может подобающим образом участвовать в процессе. По словам судьи Вернера Грешеля, Иоганн Р. может просто не дожить до вынесения вердикта. Впрочем, это решение не окончательное, сторона обвинения еще может подать апелляцию.

Напомним, в августе 2017 года прокуратура Франкфурта-на-Майне предъявила бывшему надзирателю обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Согласно обвинительному заключению в период с августа 1943 года по январь 1944 года он служил в пятой роте батальона СС "Мертвая голова" и регулярно нес караульную службу в концлагере Майданек неподалеку от польского города Люблин. В прокуратуре считают его причастным к смерти 17 тысяч евреев, которые были убиты там.