В Госдуме не будет новогоднего корпоратива

Новогоднего корпоратива в Госдуме не запланировано и не будет, сообщили журналистам в Комитете по контролю и регламенту.
Накануне депутаты завершили осеннюю сессию, Думу приходил поздравлять председатель правительства Дмитрий Медведев, а спикер ГД поставил задачи на следующий год.
Однако окончание сессии не значит, что пора праздновать и отдыхать, считают в нижней палате парламента. Ведь предстоит региональная неделя.
- Осенняя сессия Государственной Думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы, - пояснила журналистам глава комитета Ольга Савастьянова.
Госдума, по ее словам, продолжает свою работу: парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей.