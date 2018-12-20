В Госдуме не будет новогоднего корпоратива

Новогоднего корпоратива в Госдуме не запланировано и не будет, сообщили журналистам в Комитете по контролю и регламенту.

Накануне депутаты завершили осеннюю сессию, Думу приходил поздравлять председатель правительства Дмитрий Медведев, а спикер ГД поставил задачи на следующий год.

Однако окончание сессии не значит, что пора праздновать и отдыхать, считают в нижней палате парламента. Ведь предстоит региональная неделя.

- Осенняя сессия Государственной Думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы, - пояснила журналистам глава комитета Ольга Савастьянова.

Госдума, по ее словам, продолжает свою работу: парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей.