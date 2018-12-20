В Южной Корее таксисты начали забастовку из-за приложения

Южнокорейские таксисты начали общенациональную забастовку. Они выступают против запуска приложения Kakao Mobility, с помощью которого местные жители смогут находить попутчиков и добираться до места назначения на частном авто.

Как сообщает ТАСС, всего в акции протеста, которая началась в 4 утра по местному времени, участвуют 250 тысяч водителей. Около 100 тысяч человек устроили митинг перед зданием парламента. Акция организована четырьмя крупнейшими профсоюзными организациями.

По их оценеке, без работы могут остаться почти 300 тысяч таксистов из-за банкротства компаний и частных предпринимателей.