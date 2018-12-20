Вопиющий случай произошел в городе Тимашевске: водитель маршрутки вынес на обочину дороги 84-летнюю пенсионерку, почувствовавшую себя плохо, и после этого уехал.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения и было опубликовано в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что ранним утром женщина, ехавшая в переполненной маршрутке № 11, потеряла сознание. Водитель, вместо того чтобы направиться в больницу, затормозил на остановке "Сахарный завод". Спустя минуту, когда на улицу гурьбой высыпали пассажиры, он спешно вытащил из салона пострадавшую и перенес к ограждению, отделяющему тротуар от проезжей части. А затем снова сел за руль и тронулся по маршруту.

Машину "скорой помощи" вызвали прохожие и оставшиеся "дежурить" двое пассажиров. Сотни людей, посмотрев ролик в интернете, больше всего возмутились равнодушием, с которым водитель оставил нуждающегося в помощи человека на декабрьском холоде.

"Ситуация возмутительная, нечеловеческая просто! Как же так можно бросить человека и уехать?! Переговорил с начальником полиции, он будет держать ситуацию под личным контролем. Уверен, что действиям водителя дадут соответствующую оценку. Что касается слухов о якобы неоперативной работе бригады "скорой", служебную проверку проведем, но по предварительным данным, вызов поступил в 7.54, бригада выехала в 7.55, в 8.20 пациентку доставили в приемный покой, ей оказана помощь. Но уроком эта ситуация должна стать для всех!" - отреагировал глава Тимашевского района Андрей Палий в своем аккаунте Instagram.

Машину "скорой помощи" 84-летней пенсионерке вызвали прохожие и оставшиеся "дежурить" двое пассажиров маршрутки

- Сейчас женщина находится в неврологическом отделении Тимашевской ЦРБ, врачи диагностировали у нее инсульт и назначили плановое лечение. Пока ее состояние оценивают как стабильно тяжелое, - рассказала помощник главы Тимашевского городского поселения Ольга Устименко.

Как стало известно "РГ", руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя по статье "Оказание услуги ненадлежащего качества" (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и дать правовую оценку его действиям.