В мире ожидается рост потребления сжиженного углеводородного газа

К 2035 году спрос на природный газ, по оценкам экспертов, с сегодняшних 3,7 триллиона кубометров вырастет до 5 с лишним триллионов кубов. Стало быть, доля газа как одного из наиболее доступных и чистых источников энергии в мировом энергобалансе увеличится с сегодняшних 23 до 26 процентов.

Как отметил глава минэнерго Александр Новак: "Наряду с расширением поставок газа по экспортным трубопроводам в наши планы входит значительное увеличение доли России на динамично развивающемся мировом рынке сжиженного природного газа - до 15-20 процентов от уровня прошлого года. Это означает, что мы должны войти в тройку лидеров стран-экспортеров".

В нашей стране к середине 2020-х годов потенциал выпуска СУГ оценивается в объеме более 20 миллионов тонн. При этом до 2025 года основным источником роста производства СУГ станет увеличение добычи новых более глубоких залежей природного "жирного" газа, а также роста уровня утилизации попутного нефтяного газа.

Однако сама конфигурация рынка сжиженных углеводородных газов в последние год-полтора достаточно динамично меняется, что затрудняет планирование горизонтов развития отрасли. Например в 2017-м объем экспортных поставок СУГ составил 6,46 миллиона тонн, то есть не вырос к уровню 2016-го, также снизилось его потребление предприятиями нефтехимии (во многом из-за масштабной модернизации производственных мощностей). Наряду с этим не продемонстрировала рост сама ресурсная база, и только предприятия коммунальной сферы дали прибавку на 4,5 процента.

Как отметил заместитель директора по маркетингу компании "Импэкснефтехим" Леонид Кручинин, внешне структура рынка СУГ выглядит сбалансированной, но если убрать из объемов те, которые не могут поменять свое направление, то становится очевидным значимое влияние экспортных паритетов на цены внутреннего рынка. А прогнозируемое к 2020 году изменение структуры не сделает рынок более гармоничным, но только обострит конкуренцию с экспортом. Сейчас же при внутреннем перераспределении СУГ на рынке главную роль играют корпоративные поставки. Именно они и определяют направление товарных потоков. В дальнейшем эта ситуация также будет вести к ужесточению конкуренции за сырье. Стимулом для этого послужит и то, что, цены на СУГ растут. Так, в России в 2018 году они достигли рекордного уровня. Как отметил руководитель направления реализации УВС компании СИБУР Дмитрий Матвеев, основным драйвером роста спроса на мировом рынке стал Китай благодаря поступательному наращиванию нефтехимических мощностей.

В нашей стране к 2025 году объемы выпуска СУГ оцениваются в 20 с лишним миллионов тонн

Впрочем, наращивание мощностей по производству СУГ обещает не обойти и Россию. Одним из наиболее масштабных инвестпроектов стал проект Иркутской нефтяной компании по освоению запасов природного и попутного нефтяного газа месторождений севера Иркутской области. Здесь фактически завершен и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородов. Поскольку проект реализуется в условиях отсутствия транспортной инфраструктуры и местных потребителей, он потребует выработки механизмов господдержки, считают эксперты, поскольку, в том числе выполняет и важную социальную функцию.

Основным драйвером роста спроса на сжиженные углеводородные газы на мировом рынке стал Китай

Так, реализация проекта ИНК в полном объеме позволит создать более 2400 долгосрочных рабочих мест, а современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития новых предприятий на усть-кутской площадке.

Еще один масштабный проект планируется реализовать на Амурском ГПЗ. Этот завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Здесь будет вестись подготовка природного газа для поставок в Китай, а также производство гелия, СУГ, пентан-гексановой и этановой фракции.

26 процентов составит доля газа в мировом энергобалансе к 2035 году

Проектная мощность завода составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован в 2021 году, остальные четыре будут вводиться до конца 2024 года. Как рассказал заместитель председателя правления компании "Газпром" Александр Медведев, для привлечения потенциальных покупателей СУГ, планируемого к производству на Амурском газоперерабатывающем заводе, были проведены переговоры со всеми крупнейшими потенциальными клиентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "СУГ будут доставляться в железнодорожных цистернах в морские порты Дальнего Востока для последующей доставки покупателям на судах-газовозах", - рассказал Александр Медведев.

В случае "открытия" восточных экспортных направлений может вырасти спрос на железнодорожный подвижной состав. По итогам 2017 года объемы погрузки СУГ на железной дороге зафиксированы на уровне 16,5 миллиона тонн, в нынешнем году ожидается рост на 3 процента. При этом парк железнодорожных цистерн для СУГ является одним из наиболее изношенных в стране - их средний возраст достигает 15 лет. Причем максимальный объем списания подвижного состава прогнозируется в нынешнем году около 1 тысячи единиц. Затем он постепенно будет уменьшаться, а количество регистрируемых цистерн, наоборот, расти в связи с увеличением объемов производства СУГ. С учетом экспортных перспектив этой номенклатуры грузов СИБУР и один из ведущих железнодорожных операторов "СГ-транс" уже создали совместное предприятие "Нефтехимическая транспортная компания" для организации перевозки СУГ.