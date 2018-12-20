В освобожденный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи человек

Около полутора тысяч человек (300 семей) вернулись в свои дома в освобожденный от боевиков Ярмук в пригороде Дамаска. Об этом сообщил инженер по восстановлению города Наим аль-Айсад.

Возвращаться в Ярмук жители начали в ноябре, после соответствующего разрешения властей Сирии. Всех прибывших обеспечивают едой, водой и электричеством. По словам аль-Айсада, число желающих вернуться в свои дома в пригороде Дамаска велико, но прежде чем получить разрешение на въезд, инженеры осматривают здание, чтобы понять, безопасно ли там находиться. К восстановлению домов планируется приступить после разбора баррикад и завалов, пишет ТАСС.

По данным властей, на восстановление города после войны уйдет от трех до пяти лет, так как он сильно пострадал, пока был оккупирован боевиками. Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет. Наиболее ожесточенные бои шли в Ярмуке и Восточной Гуте. В мае этого года сирийская армия при поддержке российской авиации завершила освобождение провинции Дамаск от террористов.