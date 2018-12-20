24 декабря (понедельник) в 18.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится открытие первой выставки фоторабот Ермолая Солженицына "По нашему периметру".



Ермолай Александрович Солженицын - сын знаменитого писателя, старший партнер компании McKinsey, называет свое увлечение фотографией "баловством". На самом деле Ермолай скромничает: его "баловство" вылилось в серьезное увлечение. Он уже выпустил три фотоальбома ("Два цвета планеты", "Цвет", "Суздаль"), а коллекция снимков увеличивается в геометрической прогрессии. По работе Ермолаю приходится много ездить по миру, так что за месяц набирается сотни снимков. И теперь пришло время первой выставки, которую Ермолай любезно согласился провести в "Российской газете".

Любимый жанр - пейзаж. Любимые места - Исландия и Камчатка, в чем-то перекликающиеся - как сестры-близнецы: та же лава, те же неукротимые вулканы, рвущиеся из-под земли горячие гейзеры, льды. "Но Исландия открывает географические "скобки" Евразии, а Камчатка их закрывает", - говорит Ермолай Солженицын. Нерукотворные храмы природы в Северной Америке, норвежские фьорды, тропы Соловецких островов, знакомый с детства Вермонт, сказочный Алтай, старинные города России и любимый Суздаль, в который автор заглядывает очень часто, не по работе, а для души.

Для выставки в "РГ" отобрали 15 снимков, сделанных исключительно в России с 2013 по 2018 годы, по границам родины, жизни, земли, по ее воображаемому периметру - Таймыр, Якутия, Магадан, Камчатка, Владивосток, Алтай.

Работает фотограф часто с черно-белым пространством: в нем, как считает автор, недосказанность и огромные возможности для интерпретации.

"Для меня фотография стала формой дневника, способом общения", - говорит Ермолай Солженицын.

На открытии вернисажа будет присутствовать автор работ Ермолай Солженицын с семьей. Выставка будет открыта в течение месяца.