В Риме подвели итоги совместного проекта

В итальянской столице состоялось закрытие масштабного культурного проекта "Русские сезоны", благодаря которому на протяжении года итальянцы могли познакомиться с богатой и самобытной российской культурой, а также проникнуться к ней искренней любовью.

Этот международный фестиваль, открывшийся в январе 2018 года гастролями Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, не только оправдал возложенные на него ожидания, но и во многом сумел их превзойти. Статистика, озвученная на итоговой пресс-конференции, говорит сама за себя - в рамках "сезонов" в 74 городах Италии было проведено 310 мероприятий, в которых приняли участие более 12 тысяч артистов и которые посетили более 6 миллионов человек. Министр культуры России Владимир Мединский выразил уверенность, что многие мероприятия, несомненно, займут достойное место в двустороннем культурно-гуманитарном взаимодействии между Италией и Россией и "станут своеобразной кульминацией нашего многолетнего сотрудничества". "Впервые после десятилетнего перерыва балет Большого театра великолепно выступил в миланском "Ла Скала" с постановками "Баядерка" и "Укрощение строптивой". В Вероне на сцене амфитеатра Arena di Verona прошла европейская премьера ледового шоу "Ромео и Джульетта" Ильи Авербуха. К 150-летнему юбилею прославленного русского писателя Максима Горького в Сорренто открылся его памятник. Особенным событием для Италии стали гастроли ведущих российских театров: Александринского, Вахтангова, Челябинского театра оперы и балета и других", - напомнил министр одни из самых знаковых событий "сезонов", среди которых значится также уникальная выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которую он накануне посетил.

Глава итальянского минкультуры Альберто Бонизоли, оказавший поддержку проекту, назвал фестиваль "чрезвычайно успешным и значимым". Несмотря на уже взятую высокую планку, оба министра сошлись на том, что останавливаться на достигнутом ни в коем случае не стоит. Результаты "Русских сезонов" должны стать лишь отправной точкой - в будущем необходимо сфокусировать внимание на неохваченных на сегодняшний день областях. Кино имеет все шансы стать одним из таких перспективных направлений. "Сегодня Россия и Италия, имеющие великие традиции в области кинематографа, сокрушительно проигрывают битву за кинозрителя, поэтому важно сосредоточиться на совместном производстве", - заметил Владимир Мединский, напомнивший про новый проект Андрея Кончаловского "Монстр. Видения" о жизни Микеланджело, в котором была задействована итальянская сторона.

В 2019-м Италия передаст эстафетную палочку Германии, где уже 9 января 2019 года состоится церемония открытия новых "Русских сезонов".