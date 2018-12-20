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20.12.2018 20:22
Рубрика: В мире

Сезоны не кончаются

В Риме подвели итоги совместного проекта
Текст: Нива Миракян
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
В итальянской столице состоялось закрытие масштабного культурного проекта "Русские сезоны", благодаря которому на протяжении года итальянцы могли познакомиться с богатой и самобытной российской культурой, а также проникнуться к ней искренней любовью.

Этот международный фестиваль, открывшийся в январе 2018 года гастролями Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, не только оправдал возложенные на него ожидания, но и во многом сумел их превзойти. Статистика, озвученная на итоговой пресс-конференции, говорит сама за себя - в рамках "сезонов" в 74 городах Италии было проведено 310 мероприятий, в которых приняли участие более 12 тысяч артистов и которые посетили более 6 миллионов человек. Министр культуры России Владимир Мединский выразил уверенность, что многие мероприятия, несомненно, займут достойное место в двустороннем культурно-гуманитарном взаимодействии между Италией и Россией и "станут своеобразной кульминацией нашего многолетнего сотрудничества". "Впервые после десятилетнего перерыва балет Большого театра великолепно выступил в миланском "Ла Скала" с постановками "Баядерка" и "Укрощение строптивой". В Вероне на сцене амфитеатра Arena di Verona прошла европейская премьера ледового шоу "Ромео и Джульетта" Ильи Авербуха. К 150-летнему юбилею прославленного русского писателя Максима Горького в Сорренто открылся его памятник. Особенным событием для Италии стали гастроли ведущих российских театров: Александринского, Вахтангова, Челябинского театра оперы и балета и других", - напомнил министр одни из самых знаковых событий "сезонов", среди которых значится также уникальная выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которую он накануне посетил.

Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран

Глава итальянского минкультуры Альберто Бонизоли, оказавший поддержку проекту, назвал фестиваль "чрезвычайно успешным и значимым". Несмотря на уже взятую высокую планку, оба министра сошлись на том, что останавливаться на достигнутом ни в коем случае не стоит. Результаты "Русских сезонов" должны стать лишь отправной точкой - в будущем необходимо сфокусировать внимание на неохваченных на сегодняшний день областях. Кино имеет все шансы стать одним из таких перспективных направлений. "Сегодня Россия и Италия, имеющие великие традиции в области кинематографа, сокрушительно проигрывают битву за кинозрителя, поэтому важно сосредоточиться на совместном производстве", - заметил Владимир Мединский, напомнивший про новый проект Андрея Кончаловского "Монстр. Видения" о жизни Микеланджело, в котором была задействована итальянская сторона.

В 2019-м Италия передаст эстафетную палочку Германии, где уже 9 января 2019 года состоится церемония открытия новых "Русских сезонов".

В мире Европа Италия
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