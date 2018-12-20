В России станет почти на миллион работников больше

Через три года численность трудовых ресурсов в России увеличится с 71,8 до 72,4 миллиона человек.

Такие данные содержатся в прогнозе Минтруда, представленном членам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отмечается в пояснительной записке, численность занятых вырастет практически во всех сферах деятельности, за исключением сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, финансовой и страховой деятельности, государственного управления и социального обеспечения.

Рост экономически активного населения - логический результат повышения трудоспособного возраста. Проявляться эта тенденция начнет с 2021 года. Но из-за того, что пенсионный возраст изменяется плавно (в 2019 году на 6 месяцев, в 2020 году - на полтора года от принятого до этого возраста выхода на заслуженный отдых - 55-60 лет), серьезного напряжения на рынке труда не ожидается. Напротив, прогнозируется тренд на снижение безработицы. Так, в период 2018-2021 годов безработица может составить 4,7-4,8 процента против 5,2 процента в 2017 году.

В 2019 году на рынке труда останутся примерно 300 тысяч человек, которые не выйдут на пенсию

По итогам 2018 года численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, не превысит 3,6 миллиона человек.

Тем не менее, как подчеркивает ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин, не стоит забывать о высокой конкуренции на рынке труда. Поэтому работники должны быть постоянно заинтересованы в повышении своей компетенции. "Овладение цифровыми технологиями позволит выполнять привычную работу в удаленном доступе и предложить свои услуги тем компаниям, до которых раньше было не дотянутся, - считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Таким образом, будет повышаться трудовая мобильность - люди с местного и регионального рынков труда могут выйти на федеральный. С другой стороны, освоение цифровых технологий позволяет овладеть новыми профессиями".

По оценке экспертов Российского экономического университета, в 2019 году на рынке труда останутся примерно 300 тысяч человек, которые по старому законодательству должны были бы выйти на пенсию. Но при этом эксперты напоминают о законах физики - если в одном месте прибыло, то в другом происходит обратный процесс.

По мнению доцента кафедры трудовых ресурсов РЭУ им Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, возможен рост безработицы среди молодежи, а также увеличение числа работодателей, работающих по "серым" и "черным" схемам вознаграждения, так как на них возрастает нагрузка по отчислению средств в социальные фонды. Поэтому необходимо защищать права не только предпенсионеров и пенсионеров, но и более молодых работников.

"Нужно стимулировать государственные службы занятости, работать с частными компаниями, так как сегодня процесс подачи вакансии в государственные биржи труда слишком забюрократизирован, - объясняет Иванова-Щвец. - Руководителям компаний легче найти сотрудников через "сарафанное радио", чем заполнять десятки бумаг. В результате люди, ищущие работу либо планирующие поменять ее, лишены возможности найти хорошую вакансию в открытом доступе".